Sarıkamış şehitleri Allahuekber Dağları'nda anıldı

Kahramanlıkları genç kuşaklara aktaracağız





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yürüyüşte gazetecilere yaptığı konuşmada, Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı dolayısıyla bir araya geldiklerini ve şehitleri andıklarını söyledi. Türkiye'nin dört bir yanından şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra gençlerin programa katıldığını belirten Göktaş, şöyle konuştu: "Bu programda Kars Valiliği, Yurt Dışı Türkler Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bu bilinci yaşatmak adına gerçekten var gücümüzle çalışıyoruz. Sarıkamış bir destan. Bu vatan kolay elde edilmedi. Bayrak için, vatan için canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Bu bilinci yaşatmak için şehit ve gazilerimizle birlikte özellikle 'Kahramanlık Buluşmaları' düzenliyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından 79 bin gencimize şehit ve gazilerimizle beraber kahramanlık buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Kahramanlarımız vatan için canlarını feda ederken, bizler de bu bilinci genç kuşaklarımıza aktarmaya devam ediyoruz."





Göktaş, Sarıkamış'ta bulunmanın ayrı bir duygu ve ruh olduğunu belirterek, dondurucu soğukta on binlerce askerin şehit düştüğünü hatırlattı.

Benzer şekilde Çanakkale'de ve 15 Temmuz'da vatan için, bayrak için mücadele eden nice kahramanların olduğunu vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Onların aziz hatıralarını ve kahramanlıklarını yaşatmak adına var gücümüzle çalışıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bizler de şehitlerimizin emanetlerine her daim sahip çıkmaya, gazilerimizin kahramanlıklarını genç kuşaklarımıza aktarmaya devam edeceğiz. Bu milli şuur inşallah bizleri her daim diri tutacak. Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımızdan bizlere gerçekten bu şuuru yaşattırdığı için ve bu harekatta 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda bu harekatımızı da yaşatmaya devam edeceğiz. Kahramanlarımızı asla unutmayacağız. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum."







