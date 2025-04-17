Sessiz belirtiler göz ardı edildi: 10 hafta içinde en ölümcül kanserden yaşamını yitirdi

Leah, o dönemi şöyle anlattı: “Tedavi olmadan 8 ila 12 haftası kaldığını söylediler. Dünya çapında bir çözüm aradım ama hiçbir şey bulamadım. Kısa süre sonra durumu ağırlaştı ve bakımevine alındı. Yeme ve içmeyi bıraktı. Üç günü kaldığını söylediler. Yanına gittiğimde konuşamayacak kadar kötüydü. Her şey çok hızlı oldu” dedi.