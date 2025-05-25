Sıcak havaların keyfini çıkarmak için doğaya akın eden vatandaşlar, farkında olmadan ölümcül bir tehditle yüz yüze geliyor: Keneler! Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, yaz aylarında artan kene temaslarının ciddi enfeksiyonlara hatta ölüme bile yol açabileceği konusunda uyardı. İşte temas halinde ortaya çıkan belirtiler ve ilk müdahale yöntemi...
Doğada her zaman var olan keneler, tarım, hayvancılık ve piknik gibi açık hava aktivitelerinin artmasıyla insanlarla daha sık temas ediyor.
Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, özellikle İç Anadolu ve Kuzey Karadeniz bölgelerinde yaygın görülen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’nin ölümcül sonuçlara neden olabileceğini belirterek çok önemli uyarılarda bulundu.
En büyük hata: Elle çıkarmak
Kene ısırığı fark edildiğinde yapılan en büyük hata, onu elle çıkarmak! Diktaş, “Elle yapılan müdahaleler, kenenin taşıdığı mikroorganizmaların vücuda geçmesine yol açabilir,” uyarısında bulundu.
Uzman isim, kenenin uygun yöntemlerle çıkarılmadığı takdirde virüsü doğrudan insan vücuduna zerk edebileceğini ve bu durumun ölümcül olabileceğini söyledi.
İşte en yaygın belirtileri
Kene ısırığından sonra genellikle bir hafta içinde yüksek ateş, halsizlik, kas ve eklem ağrıları gibi belirtiler görülebiliyor.
Diktaş, bu semptomların üst solunum yolu enfeksiyonlarına benzese de, ilerleyen vakalarda iç organlarda ve deride ciddi kanamalara yol açabileceğini vurguladı.
Ölümcül olabilir
Ayrıca tedavi edilmediğinde ölümle sonuçlanabilecek ağır tablolara neden olabileceğini de ekledi.
Kene ısırığı sonrası aşağıdaki belirtiler ortaya çıkabilir:
Ani başlayan yüksek ateş
Kas ve eklem ağrısı
Halsizlik, baş dönmesi
Ciltte morluk, burun kanaması
Gözlerde kızarıklık
Bu belirtiler KKKA'nın habercisi olabilir ve acilen tıbbi müdahale gerektirir.
Doğayla iç içe geçirilen yaz aylarında, kene ısırıklarına karşı dikkatli olunmalı ve korunma yöntemleri uygulanmalıdır.
Ne yapmalı?
Doğadan dönüşte vücudunuzu mutlaka kontrol edin! Kollar, bacaklar, sırt ve saçlı deri gibi bölgelerde kene olup olmadığını kontrol etmek, hayati öneme sahip.
Kene tespit edilirse hemen en yakın sağlık kuruluşuna başvurun. Kendi müdahaleleriniz, ölümcül sonuçlara davetiye çıkarabilir!
Kene öldürür mü?
2025 yılı bahar aylarında Türkiye'de kene ısırığına bağlı olarak Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) nedeniyle ölümler yaşandı.
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, hayvancılıkla uğraşan 28 yaşındaki Oğuzhan Aydemir, karnına yapışan keneyi kendi çıkardıktan sonra rahatsızlanmış ve KKKA şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Aydemir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ayrıca, Tokat'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören 1,5 yaşındaki Metehan Tütüncü de hayatını kaybetti.
Bu vakalar, kene ısırıklarının ne kadar ciddi sonuçlara yol açabileceğini bir kez daha ortaya koydu.