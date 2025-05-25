Kene öldürür mü?





2025 yılı bahar aylarında Türkiye'de kene ısırığına bağlı olarak Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) nedeniyle ölümler yaşandı.





Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, hayvancılıkla uğraşan 28 yaşındaki Oğuzhan Aydemir, karnına yapışan keneyi kendi çıkardıktan sonra rahatsızlanmış ve KKKA şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Aydemir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.





Ayrıca, Tokat'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören 1,5 yaşındaki Metehan Tütüncü de hayatını kaybetti.

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Bu vakalar, kene ısırıklarının ne kadar ciddi sonuçlara yol açabileceğini bir kez daha ortaya koydu.



































