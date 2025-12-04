Siirt’teki bu okul fabrika gibi çalışıyor: Yıllık 2 milyon ciro

Aynı zamanda usta öğretici çalıştırdıklarını ve öğrenci çalıştırıp maddi anlamda katkı sağladıklarını kaydeden Yeşilkavak, "Hem de burada kalfalık ve ustalık belgesi alıp belgelendirme süreçlerini de gerçekleştiriyoruz. Daha sonra hem burada çalışmaya devam edebiliyorlar. Hem de aldıkları belgelerle iş yeri açabiliyorlar. Okul bütçesine katkı sağlanıyor. Yıllık, net olarak 1,5-2 milyon gelirimiz var. Bu kapsamda özelikle okulumuzdaki eksikleri de gidermiş oluyoruz. Yiyecek, içecek ve konaklama hizmetleri bölümümüz var. Buraya da bu kapsamda destek sağlıyoruz" şeklinde konuştu.



