Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Yaz aylarında evlere dadanıyorlar: Soğanı oraya koyarsanız bin pişman olacaklar

Yaz aylarında evlere dadanıyorlar: Soğanı oraya koyarsanız bin pişman olacaklar

11:355/06/2025, Perşembe
G: 5/06/2025, Perşembe
Diğer
Sonraki haber

Günlük yaşamda evlerde en çok karşılaşılan haşerelerden biri olan hamam böcekleri, hijyen açısından ciddi riskler taşır. Kanalizasyonlar, çöpler ve nemli alanlar gibi mikrop yuvalarında dolaşan bu böcekler, bazen istenmese de evlerin içine kadar girebilir. Ancak evinize dadanan bu haşereleri uzaklaştırmak sandığınızdan daha kolay. Evde uygulayabileceğiniz basit ama etkili bir yöntemle hamam böceklerini kapıdan içeri adım attıklarına pişman edeceksiniz. İşte uzmanların da önerdiği doğal çözüm yöntemi...

Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte hamam böcekleri evlere daha sık uğruyor.

Yiyecek ve barınma ihtiyaçları nedeniyle evlere giren bu haşereler, birçok kişinin kabusu haline geliyor.


Özellikle çöplerin, kanalizasyonların ve nemli, karanlık alanların yakınında kolaylıkla görülebilen hamam böcekleri, hijyen açısından ciddi kaygılar meydana getiriyor.

Hamam Böcekleri Hangi Evleri Tercih Ediyor?


Hamam böceklerinin bazı evlere neden daha çok dadandığını biliyor musunuz? İşte uzmanların belirttiği başlıca sebepler:


Nemli, sıcak ve yiyecek kalıntılarının yoğun olduğu evler, hamam böceklerinin favori mekanlarıdır.


Hijyen koşullarının yetersiz olduğu, çöplerin düzensiz atıldığı ve su sızıntılarının bulunduğu evler bu haşereler için cazip hale gelir.


Özellikle rutubetli ve nem oranı yüksek evlerde hamam böcekleri daha sık rastlanır.

Hamam Böceklerini Evden Uzaklaştırmanın Pratik Yolu


Kimyasal ilaçlara başvurmadan önce deneyebileceğiniz doğal bir yöntemle evinizi koruyabilirsiniz. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz formül:


İnce doğranmış bir soğanı, 1 kaşık karbonat ile iyice karıştırın.


Hazırladığınız karışımı, hamam böceklerinin yoğun olduğu alanlara serpiştirin.


Bu yöntem sayesinde haşereler evinizden hızla uzaklaşacaktır.

#Hamam böcekleri
#kanalizasyon
#haşere
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖF FİNAL SONUÇ SORGULAMA EKRANI: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?