Tapuda 'ucuz gösterelim' devri resmen bitiyor

Tapu belgesi, bir taşınmazın mülkiyet hakkının resmi olarak tescil edildiğini gösteren hukuki bir belge niteliği taşıyor. Tapu Müdürlüğü nezdinde gerçekleştirilen resmi gayrimenkul satış işlemleriyle birlikte taşınmazın mülkiyeti alıcıya geçiyor.
Uygulamada, tapuda satış bedelinin piyasa değerinin altında gösterilmesi uzun süredir yaygın olarak tercih edilen bir yöntem olarak biliniyor.
Bu durumun temel nedeni ise tapu harcı ve vergisel yükümlülükleri düşürme amacı olarak öne çıkıyor.
Taraflar, satış bedelini düşük beyan ederek daha az harç ve vergi ödemeyi hedefliyor.
Konuya ilişkin gelişmeler kamuoyunda merak uyandırırken, sektörden yapılan son değerlendirmelerde tapuda satış bedelini düşük gösterme uygulamasının sona erdiğine dikkat çekildi.
Yapılan açıklamalarda, bu yöntemin artık kabul görmediği ve denetimlerin arttığı vurgulanarak, “tapuda ucuz gösterme” döneminin resmen kapandığı ifade edildi.