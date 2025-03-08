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TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti

TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti

08:088/03/2025, Cumartesi
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<p>TikTok fenomeni Efecan Kültür, son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti.</p>
TikTok fenomeni Efecan Kültür, son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti.

Kamera karşısında yemek yiyerek (Mukbang akımı) popüler olan Efecan Kültür, 24 yaşında yaşamını yitirdi. TikTok fenomeninin vefatı, sosyal medya dünyasında büyük üzüntü oluşturdu.

Fazla kiloları nedeniyle ciddi sağlık problemleri yaşayan Kültür, hastaneye kaldırılmıştı.

24 YAŞINDA HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Uzun süredir evde tedavi süreci devam eden 24 yaşındaki fenomenin acı haberini, 'Ankara Abisi' olarak bilinen sosyal medya fenomeni Yasin Oyanık duyurdu.

Bir süredir tedavisine evde devam edilen Efecan Kültür’ün yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Youtuber Taylan Özgüç Danyıldız da yaptığı paylaşımda, "Efecan'ı maalesef kaybettik. Allah rahmet eylesin. Ayaklanması için umudum vardı. Başaramadık" ifadelerini kullandı.

EFECAN KÜLTÜR KİMDİR?

Efecan Kültür'ün TikTok'ta 155 bini aşkın takipçisi bulunuyordu.

Ünlü fenomen canlı yayın açarak kamera karşısında yemek yemesiyle tanınıyordu.

Efecan Kültür geçen aylarda fazla kilo nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı hastaneye kaldırılmıştı.

#TikTok
#Efecan Kültür
#Kilo

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