Trabzon'da 15 bin kişinin ibadet edebileceği camide sona gelindi

Caminin içerisini görmek için gelen Buğrahan Kazaz da Trabzon'da bu kadar büyük bir cami ve alanın olmadığını belirterek, "Çok güzel olduğunu gördüm. Gezdim ve baktım. Her şey dört dörtlüğe yakın. Bu da bizi çok mutlu etti. Çevre alanları, cemaat sayısı ve ticari alanlarıyla düşündüğümüzde Karadeniz sahilinde çok prestijli bir alan olmuş. Caminin açılışını sabırsızlıkla bekliyoruz. Trabzon'da bu büyüklükte cami ve külliye yapısı görmedik. Bu da merak uyandırıyor." ifadelerini kullandı.