TÜİK Türkiye’nin ölüm haritasını açıkladı... O illerde yaşayanlar dikkat: Bir tarafta rekor seviye diğer tarafta sıfıra yakın

Türkiye’nin ölüm istatistikleri açıklandı. Buna göre bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2025 yılında bir önceki yıla göre değişim göstermeyerek binde 5,7 oldu. Diğer bir ifadeyle 2025'te bin kişi başına 5,7 ölüm düştü. İşte detaylar…