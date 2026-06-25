TÜİK Türkiye’nin ölüm haritasını açıkladı... O illerde yaşayanlar dikkat: Bir tarafta rekor seviye diğer tarafta sıfıra yakın

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı ölüm ve ölüm nedeni verilerine göre, 2025 yılında Türkiye genelinde 491 bin 684 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin yüzde 55,1'ini erkekler oluştururken, kadınların oranı ise yüzde 44,9 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye’nin ölüm istatistikleri açıklandı. Buna göre bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2025 yılında bir önceki yıla göre değişim göstermeyerek binde 5,7 oldu. Diğer bir ifadeyle 2025'te bin kişi başına 5,7 ölüm düştü. İşte detaylar…
KABA ÖLÜM HIZI EN YÜKSEK İLLER
TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre kaba ölüm hızı en yüksek il, 2025'te
Binde 10,8 ile Sinop oldu.
Bu ili binde 10,2 ile Kastamonu,
Binde 9,6 ile Giresun ve binde 9,5 ile Balıkesir izledi.
KABA ÖLÜM HIZI EN DÜŞÜK İLLER
Kaba ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 2,3 ile Şırnak olurken,
Bu ili binde 2,5 ile Hakkari,
Binde 3,1 ile Van,
Binde 3,2 ile Batman ve Şanlıurfa izledi.
TÜRKİYE’DE EN SIK GÖRÜLEN ÖLÜM NEDENLERİ
Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde, 2025'te
Yüzde 34,7 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı.
Bu ölüm nedenini yüzde 16,1 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler,
Yüzde 15,1 ile solunum sistemi hastalıkları takip etti.
Dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümler alt ölüm nedenlerine göre incelendiğinde, ölenlerin yüzde 42,3'ünün iskemik kalp hastalıklarından, yüzde 24,6'sının diğer kalp hastalıklarından, yüzde 18,2'sinin serebro-vasküler hastalıklardan kaynaklandığı belirlendi.
İLLERE GÖRE ÖLÜM NEDENLERİ
DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARINA BAĞLI ÖLÜM ORANI EN YÜKSEK İLLER
Çanakkale: Yüzde 47,7
Balıkesir: Yüzde 42,8
Hatay: Yüzde 42,2
Burdur: Yüzde 42
DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARINA BAĞLI ÖLÜM ORANI EN DÜŞÜK İLLER
Kilis: Yüzde 25,4
Hakkari: Yüzde 28,7
İstanbul: Yüzde 28,9
Kayseri: Yüzde 29 ile
TÜMÖR KAYNAKLI ÖLÜMLER
İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümler alt ölüm nedenlerine göre incelendiğinde, ölenlerin yüzde 28,9'unun gırtlak ve soluk borusu/bronş/akciğerin kötü huylu tümöründen, yüzde 8'inin kolonun kötü huylu tümörü, yüzde 7,6'sının lenfoid ve hematopoetik kötü huylu tümörü kaynaklı olduğu görüldü.
İYİ VE KÖTÜ HUYLU TÜMÖRLERE BAĞLI ÖLÜM ORANI EN YÜKSEK İLLER
Ağrı: Yüzde 22,4
Van: Yüzde 19,8
Ankara: Yüzde 19,5
Kocaeli: Yüzde 19,5
Elazığ: Yüzde 19,4
İYİ VE KÖTÜ HUYLU TÜMÖRLERE BAĞLI ÖLÜM ORANI EN DÜŞÜK İLLER
Kilis: Yüzde 9,7
Burdur: Yüzde 10,9
Şanlıurfa: Yüzde 11
Aydın: Yüzde 11,2
BEBEK ÖLÜMLERİ GERİLEDİ
Bebek ölüm sayısı, 2024'te 8 bin 484 iken, 2025'te 6 bin 988'e geriledi. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı, 2024'te binde 9 iken, 2025'te binde 7,8 oldu.
Doğumdan sonraki beş yıl içinde ölme olasılığını ifade eden beş yaş altı ölüm hızı, 2024'te binde 11,1 iken, 2025'te binde 9,5 oldu.