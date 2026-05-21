Türk televizyon tarihinde bir devrin sonu: Arka Sokaklar final mi yapıyor?

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımı olan ve 20 yıldır her cuma akşamı izleyicisini ekrana kilitleyen "Arka Sokaklar" dizisiyle ilgili bir iddia geldi. 2006 yılında başlayan ekran yolculuğunda 750 bölüme ulaşarak kırılması güç bir rekora imza atan yapımın, 21. sezon hazırlıklarının durdurulduğu ve final yapacağı öne sürüldü. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran ve seyircinin "Bitmesin" tepkisiyle karşıladığı veda iddiası sonrası, gözler eylül ayı öncesi yayıncı kuruluştan gelecek resmi açıklamaya çevrildi.
21. Sezon hazırlıkları durduruldu
Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan ve Şevket Çoruh gibi usta isimlerin paylaştığı fenomen dizinin yeni yayın dönemi akıbeti belirsizliğini koruyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı özel bir ekibin hem aksiyon dolu meslek hayatlarını hem de aile yaşamlarını ekrana taşıyan yapımın, 21'inci sezon hazırlıklarının aniden durdurulduğu öne sürüldü. Bu çarpıcı iddia, kısa sürede sosyal medyanın en çok tartışılan konularından biri haline geldi.
Seyirciden tepki
Dile kolay 20 yılı geride bırakan dizinin sadık izleyici kitlesi, final söylentilerinin hızla yayılmasıyla birlikte büyük bir şaşkınlık ve üzüntü yaşadı. Sosyal medya platformlarında on binlerce paylaşım yapan takipçiler, "Arka Sokaklar bitmesin" çağrısında bulunarak kanala ve yapımcıya seslendi. Bazı izleyicilerin dile getirdiği "Senelerdir devam ettiğini bilmek güvende hissettiriyordu" şeklindeki duygusal ve esprili yorumlar da dikkat çekti.
Gözler Eylül ayına çevrildi
Mayıs 2026 itibarıyla 750'nci bölüme ulaşarak televizyon tarihinde kırılması zor bir rekora imza atan ve yıllar içinde sayısız yetenekli oyuncuyu kadrosunda ağırlayan dizi hakkında, yayıncı kuruluş Kanal D cephesinden henüz resmi bir doğrulama veya yalanlama gelmedi.
Birbirinden farklı yüzlerce toplumsal konuyu işleyen yapımın yeni sezonda yoluna devam edip etmeyeceği konusundaki nihai kararın yakın zamanda resmi olarak açıklanması bekleniyor.