Türk televizyon tarihinde bir devrin sonu: Arka Sokaklar final mi yapıyor?

21. Sezon hazırlıkları durduruldu





Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan ve Şevket Çoruh gibi usta isimlerin paylaştığı fenomen dizinin yeni yayın dönemi akıbeti belirsizliğini koruyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı özel bir ekibin hem aksiyon dolu meslek hayatlarını hem de aile yaşamlarını ekrana taşıyan yapımın, 21'inci sezon hazırlıklarının aniden durdurulduğu öne sürüldü. Bu çarpıcı iddia, kısa sürede sosyal medyanın en çok tartışılan konularından biri haline geldi.