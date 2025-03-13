Türkiye'nin en yaşlı illeri belli oldu: İşte en yaşlı nüfusa sahip şehirlerimiz

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin "İstatistiklerle Yaşlılar" çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Türkiye'de 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus beş yılda yüzde 20,7 artarak geçen yıl 9 milyon 112 bin 298 kişiye ulaştı. Yaşlı nüfusun, nüfus içindeki oranı 2024 itibarıyla yüzde 10,6'ya çıktı. Peki Türkiye'nin en yüksek yaşlı nüfus oranı hangi illerde?
Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, 2024'te yüzde 20,8 ile Sinop olarak belirlendi.
Bu ili yüzde 20,2 ile Kastamonu,
yüzde 19,1 ile Giresun izledi.
Artvin - 18.6
Çankırı - 17.7
Balıkesir - 17.5
Çorum - 17.2
Edirne - 17.2
Çanakkale - 17.2
Tunceli - 17
En düşük yaşlı nüfus oranı
Bitlis - 6.1
Mardin - 6
Ağrı - 5.8
Siirt - 5.8
Diyarbakır - 5.5
Van - 5.1
Batman - 5
Şanlıurfa - 4.4
Hakkari - 4.3
Şırnak - 3.7