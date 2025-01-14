Türkiye denince akla ilk gelen şey ne? Information is beautiful, ülkelerin en popüler oldukları alanları belirten bir harita yayınladı. Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler ve diğer önemli kaynaklardan toplanan bilgiler ülkelerin dünya üzerindeki birbirinden ilginç namını ortaya koydu. Kimi ülke biberiyle ünlü olurken kimi ülke ise vanilyasıyla listede yer aldı. Peki Türkiye denince akla ne geliyor? İşte Türkiye'nin dünya gözündeki yeri...

1 /21 Madagaskar: Vanilya



2 /21 Mozambik: Grafiti



3 /21 Suudi Arabistan: Silah ithalatı



4 /21 Filipinler: Sosyal iletişim ağları



5 /21 Japonya: Üstün özellikli yemekler



6 /21 Güney Kore: Bilişim ve iletişim teknolojileri



7 /21 Rusya: Gösterge paneli kameraları



8 /21 Singapur: En sağlıklı insanlar



9 /21 Sudan: Akasya zamkı



10 /21 Tayland: Pirinç



11 /21 Tayvan: Patenler



12 /21 Vietnam: Biber



13 /21 Birleşik Krallık: Milyarderler



14 /21 Finlandiya: Haber yayın organları



15 /21 Almanya: En iyi pasaport



16 /21 Hollanda: Kahve sevenler



17 /21 İtalya: Kivi







18 /21 Norveç: Pizza müptelalığı







19 /21 Avusturya: Ücretli izin







20 /21 Meksika: Limonlar





