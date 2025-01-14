Türkiye denince akla ilk gelen şey ne? Information is beautiful, ülkelerin en popüler oldukları alanları belirten bir harita yayınladı. Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler ve diğer önemli kaynaklardan toplanan bilgiler ülkelerin dünya üzerindeki birbirinden ilginç namını ortaya koydu. Kimi ülke biberiyle ünlü olurken kimi ülke ise vanilyasıyla listede yer aldı. Peki Türkiye denince akla ne geliyor? İşte Türkiye'nin dünya gözündeki yeri...
Madagaskar: Vanilya
Mozambik: Grafiti
Suudi Arabistan: Silah ithalatı
Filipinler: Sosyal iletişim ağları
Japonya: Üstün özellikli yemekler
Güney Kore: Bilişim ve iletişim teknolojileri
Rusya: Gösterge paneli kameraları
Singapur: En sağlıklı insanlar
Sudan: Akasya zamkı
Tayland: Pirinç
Tayvan: Patenler
Vietnam: Biber
Birleşik Krallık: Milyarderler
Finlandiya: Haber yayın organları
Almanya: En iyi pasaport
Hollanda: Kahve sevenler
İtalya: Kivi
Norveç: Pizza müptelalığı
Avusturya: Ücretli izin
Meksika: Limonlar
Türkiye: Tatil