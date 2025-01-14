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Türkiye denince akla ilk ne geliyor? Kimi biberiyle meşhur kimi vanilyasıyla işte ülkelerin dünya üzerindeki namı

Türkiye denince akla ilk ne geliyor? Kimi biberiyle meşhur kimi vanilyasıyla işte ülkelerin dünya üzerindeki namı

Seda Ekinci
Seda Ekinci
10:4614/01/2025, Salı
G: 14/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Türkiye denince akla ilk gelen şey ne? Information is beautiful, ülkelerin en popüler oldukları alanları belirten bir harita yayınladı. Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler ve diğer önemli kaynaklardan toplanan bilgiler ülkelerin dünya üzerindeki birbirinden ilginç namını ortaya koydu. Kimi ülke biberiyle ünlü olurken kimi ülke ise vanilyasıyla listede yer aldı. Peki Türkiye denince akla ne geliyor? İşte Türkiye'nin dünya gözündeki yeri...

Madagaskar: Vanilya


Mozambik: Grafiti


Suudi Arabistan: Silah ithalatı


Filipinler: Sosyal iletişim ağları


Japonya: Üstün özellikli yemekler


Güney Kore: Bilişim ve iletişim teknolojileri


Rusya: Gösterge paneli kameraları


Singapur: En sağlıklı insanlar


Sudan: Akasya zamkı


Tayland: Pirinç


Tayvan: Patenler


Vietnam: Biber


Birleşik Krallık: Milyarderler


Finlandiya: Haber yayın organları


Almanya: En iyi pasaport


Hollanda: Kahve sevenler


İtalya: Kivi




Norveç: Pizza müptelalığı




Avusturya: Ücretli izin




Meksika: Limonlar




Türkiye: Tatil


#Türkiye
#Dünya
#Birleşmiş Milletler
#Dünya Bankası

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