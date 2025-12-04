'Deride şişlik kızarıklık kaşıntı ödem yapabiliyor'





Uzmanlar ise daha uygun fiyata satılan ve gerçeğinden ayırt etmekte zorlanılan imitasyon altınlar konusunda uyarıda bulunuyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları ABD Öğretim üyesi Prof. Dr. Zekayi Kutlubay, "Sahte altın ya da sahte aksesuar, takı gibi şeylerin içerisinde özellikle nikel, kadmiyum, kurşun ya da diğer birtakım ağır metaller içerisine karıştırılabiliyor ve genelde de karışıyor. Eğer içerisinde nikel gibi birtakım metaller karışırsa bunların temas ettiği yerlerde eğer kişide de alerjik reaksiyonlara bir yatkınlık varsa deride şişlik, kızarıklık, kaşıntı, ödem, su toplaması gelişebiliyor. Hatta terle beraber içerisine giren nikel gibi birtakım metaller deriye nüfuz ederek deri altında geçerek bu tarz alerjik reaksiyonların daha şiddetli olmasına neden olabiliyor. Hatta bazen kişi atopik alerjik bir bireyse bu reaksiyon sadece temas ettiği yerde sınırlı kalmıyor. Bir sahte küpe, sahte kolye takmanız sadece o bölgede reaksiyon oluşturmuyor. Tüm vücutta yaygın hatta acil ve yoğun bakıma girmeyi gerektiren nefeste daralma, solunumun durması, tansiyonun düşmesi gibi şiddetli reaksiyonlar da meydana gelebiliyor. Bu tarz metallerden dolayı aslında deride bir renklenme, koyuluk, özellikle boyun gibi koltuk altı gibi bölgelerde renklenme ya da renk düzensizliği karşımıza çıkabiliyor" ifadelerini kullandı.