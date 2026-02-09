Yeni Şafak
Umreye gitmek için yaya olarak yola çıktı: 6'ncı günde Bingöl'e ulaştı

12:269/02/2026, Pazartesi
DHA
Giresun'un Bulancak ilçesinde seyyar pilav satarak geçimini sağlayan ve sanal medyada 'Pilavcı Pofuduk' olarak tanınan İbrahim Çakır (31), umre ibadetini yerine getirmek için yürüyerek çıktığı yolculuğun 6'ncı gününde Bingöl'e ulaştı.

Bulancak ilçesinde yaşayan ve seyyar pilav satarak geçiminin sağlayan İbrahim Çakır, imkansızlıklar nedeniyle hayalini kurduğu umreye gitmek için 2 Şubat'ta yola çıktı. Çakır, bazı tehlikeli ve dağlık bölgelerde güvenlik nedeniyle zaman zaman otostopla ilerlemeyi tercih etti. Çakır, 6'ncı günde Bingöl'e gelerek mola verdi.



Uzun yıllardır umreye gitme hayali kurduğunu ancak borçları ve sağlık sorunları nedeniyle bunu ertelemek zorunda kaldığı belirtilen Çakır, "Berat Kandili günü dini inançlarım gereğince istihareye yattım. Benim yola çıkmam gerektiğini düşündüm. 'Artık yeter' dedim. İlahi aşk biraz ağır bastı. Yıllardır umreye gitmek için para biriktirdim ama sağlık sorunları ve borçlar nedeniyle olmadı.

Doğankent, Bayburt, Erzurum ve Bingöl'e gelirken bazı dağlık alanlarda yabani hayvan riski olduğu için otostop çekmek zorunda kaldım. Buna rağmen insanların ilgisi ve desteği beni çok mutlu etti. Kimileri bunu fenomen olmak için yaptığımı söylüyor ama benim yolum umre yoludur, elimde pasaportum var. Allah nasip ederse yürüyerek de olsa Mekke'ye ulaşacağım" dedi.


#bingöl
#umre
#yaya
