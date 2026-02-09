Umreye gitmek için yaya olarak yola çıktı: 6'ncı günde Bingöl'e ulaştı

Doğankent, Bayburt, Erzurum ve Bingöl'e gelirken bazı dağlık alanlarda yabani hayvan riski olduğu için otostop çekmek zorunda kaldım. Buna rağmen insanların ilgisi ve desteği beni çok mutlu etti. Kimileri bunu fenomen olmak için yaptığımı söylüyor ama benim yolum umre yoludur, elimde pasaportum var. Allah nasip ederse yürüyerek de olsa Mekke'ye ulaşacağım" dedi.



