Ünlü oyuncu 'İcralık oldum, evden atıldım' demişti: Metin Keçeci aylar sonra ortaya çıktı

“Çok Güzel Hareketler Bunlar” ile tanınan ünlü oyuncu Metin Keçeci, yaşadığı maddi sıkıntılar ve icra sürecinin ardından zorlu süreci atlatarak Vefa Sultan dizisiyle yeniden setlere dönmüştü. Aylar sonra bir film galasında görüntülenen oyuncu, değişen görüntüsüyle dikkat çekti.
Kariyerine 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' bünyesinde başlayan ünlü oyuncu Metin Keçeci, projenin sona ermesinin ardından uzun süre ekranlardan uzak kalmıştı.
Kariyerindeki durgunlukla birlikte ekonomik sorunlar yaşayan Metin Keçeci, borçları nedeniyle icralık olduğunu ve oturduğu evi boşaltmak zorunda kaldığını açıklamıştı.
'Cenazeme kimse gelmesin'
İş bulamadığı için isyan eden Metin Keçeci, “Beni bu hallere düşüren her kim varsa, rica ediyorum cenazeme gelmesin. Bu ülkede hak edip de çalışamayan arkadaşlarım için de konuşuyorum” demişti.
'Vefa Sultan' ile setlere dönmüştü
Yürek burkan açıklamalardan kısa bir süre sonra ünlü oyuncudan müjdeli haber geldi. Keçeci, TRT1 ekranlarında yayınlanan "Vefa Sultan" dizisinin kadrosuna katıldığını duyurarak hayranlarını sevindirdi.
Aylar sonra ilk kez görüntülendi
Yaşadığı zorlu sürecin ardından mesleğine geri dönen Metin Keçeci, Vefa Sultan dizisinin ikinci sezon kadrosuna dahil oldu. Oyuncu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir film galasında aylar sonra ilk kez kameralar karşısına çıktı.