Ameliyatla kilo verdikten sonra iş bulmakta zorlanan ünlü oyuncu ve komedyen Okan Karacan, yaşadığı zorlu süreçlerin ardından bir dönem akıl hastanesinde tedavi gördüğünü açıklamıştı. Karacan, akıl hastanesinde tedavi gördüğü süreci ve yaşadıklarını "Evde kriz geçirdim" diyerek ilk kez anlattı. Ünlü ismin son hali ise görenleri şaşırttı.
"Çılgın Dershane" filmiyle tanınan oyuncu ve komedyen Okan Karacan, son yıllarda özel hayatındaki çalkantılarla dikkat çekiyor.
Zor bir dönemden geçen Karacan, “Zayıfladıktan sonra iş bulamaz oldum. Hayatımdaki değişimleri yönetemedim" diyerek isyan etti.
2014 yılında nikah masasına oturduğu Zeynep Kadıoğlu ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan ve darp iddialarıyla itham edilen ünlü oyuncu, yaşadığı zorluklar nedeniyle uzman desteği aldığını açıklamıştı.
Doktor tavsiyesiyle 52 gün boyunca Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğünü söyleyen Karacan, bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdürüyordu.
İlk kez anlattı
Geçtiğimiz günlerde 1. sınıfa başlayacak olan kızı Ayşenaz ile birlikte görüntülenen ünlü oyuncu, yaşadığı zorlu süreci ve hayatındaki değişimleri ilk kez samimi bir şekilde anlattı.
"Annemle abim seni hastaneye yatıralım dedi"
Ağır travmalar yaşadığını ve bundan dolayı psikolojik destek aldığını dile getiren ünlü oyuncu, "Sinir sistemimi yönetemedim, evde kriz geçirdim. Annemle abim, 'Seni hastaneye yatıralım' dedi. Sabahlığımı giydirip elime bir vazo verdiler, ambulansla hastaneye gittik. O vazo, sinirle her şeyi kırıp döktüğüm içindi" diye konuştu.
Tam 52 gün boyunca tedavi gördüğünü, 13 gününü kapalı serviste geçirdiğini aktaran Karacan, profesyonel bir ekip sayesinde yeniden hayata tutunduğunu dile getirdi.
Zorlu günleri geride bırakarak kendisini işine ve çocuğuna adayan ünlü oyuncu, iyi hissettiğini sözlerine ekledi.