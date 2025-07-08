"Annemle abim seni hastaneye yatıralım dedi"

Ağır travmalar yaşadığını ve bundan dolayı psikolojik destek aldığını dile getiren ünlü oyuncu, "Sinir sistemimi yönetemedim, evde kriz geçirdim. Annemle abim, 'Seni hastaneye yatıralım' dedi. Sabahlığımı giydirip elime bir vazo verdiler, ambulansla hastaneye gittik. O vazo, sinirle her şeyi kırıp döktüğüm içindi" diye konuştu.