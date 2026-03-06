Ünlü oyuncudan 'Kurtlar Vadisi' itirafı! Meğer Polat Alemdar...

Türk televizyon tarihinin en çok konuşulan dizilerinden Kurtlar Vadisi, yıllar sonra yeni bir iddiayla gündeme geldi. Ünlü oyuncu Peker Açıkalın, dizinin efsane karakteri Polat Alemdar rolünün bir dönem kendisine teklif edildiğini itiraf etti. Açıkalın'ın bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.

1 /6 Kurtlar Vadisi hakkında yıllar sonra gündeme gelen yeni bir iddia, dizinin hayranları arasında yeniden tartışma başlattı.



2 /6 Ünlü oyuncudan 'Kurtlar Vadisi' itirafı!

Ünlü oyuncu Peker Açıkalın, yaptığı son açıklamada dizinin ikonik karakteri olan Polat Alemdar rolünün bir dönem kendisine teklif edildiğini iddia etti.

3 /6 Dizinin final yapmasının ardından geçen yıllar boyunca yapım hakkında birçok kulis bilgisi ve iddia gündeme gelmişti.



4 /6 Son olarak Peker Açıkalın'ın yaptığı açıklama ise tartışmaları yeniden alevlendirdi.



5 /6 Açıklamanın ardından sosyal medyada dizinin hayranları arasında yoğun bir tartışma başladı.

