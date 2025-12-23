Yeni Şafak
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl 'İyi para yoksa gitmiyorum' dedi: Sosyal medyada övgü yağdı

17:0723/12/2025, Salı
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, katıldığı bir ödül töreninde yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Davet edildiği ödül törenlerine katılmak için organizatörlerden para talep ettiğini belirten Akçıl, bu ücretin bağışlanmasını şart koştuğunu söyledi. “Dekontu görmeden gitmiyorum” diyen ünlü sanatçı kısa sürede takdir topladı.

“Tabi Tabi”, “Şarttır”, “Yüzyılın Aşkı” ve “Durum Çok Acil” gibi hit şarkılarıyla tanınan ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, katıldığı bir ödül töreninde yaptığı açıklamayla gündem oldu. Akçıl, ödül törenlerine katılım şartlarını açıkça dile getirerek, organizasyonlardan ücret talep ettiğini söyledi.

Bir üniversite tarafından düzenlenen ödül töreninde görüntülenen Sinan Akçıl, kendisini davet eden organizasyonlara net bir mesaj gönderdiğini belirtti. Ünlü şarkıcı, ödül törenlerine ücretsiz katılmadığını vurgulayarak, talep ettiği ücretin bağışlanmasını şart koştuğunu ifade etti.

Akçıl, konuyla ilgili açıklamasında, “Böyle dandik olmayan, para ile yapılmayan ödül töreni gördükçe gideceğiz. Ben de ödül törenleri için iyi para istiyorum. Onu bağışlamalarını istiyorum. Dekontu görünce gidiyorum. İyi para istiyoruz” dedi.

Sinan Akçıl’ın sözleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, büyük takdir topladı.

