Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl 'İyi para yoksa gitmiyorum' dedi: Sosyal medyada övgü yağdı

“Tabi Tabi”, “Şarttır”, “Yüzyılın Aşkı” ve “Durum Çok Acil” gibi hit şarkılarıyla tanınan ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, katıldığı bir ödül töreninde yaptığı açıklamayla gündem oldu. Akçıl, ödül törenlerine katılım şartlarını açıkça dile getirerek, organizasyonlardan ücret talep ettiğini söyledi.