Uzm. Dr. Tufan'dan 'ekran bağımlılığı' uyarısı: Çocuklarda gözlük kullanımı arttı

"Günümüzde ekran bağımlılığı tüm toplumda ileri dereceye ulaştı. Bu durum küçük yaşlarda ve gençlerde miyopi dediğimiz kırma kusurlarına yol açmaktadır. Bu bazı ülkelerde toplum sağlığı sorunu haline geldi. Bu nedenle ekran süremizi kısıtlamamız gerekir. Her 10-15 dakikada bir 20,30 saniye gözleri dinlendirmek için uzaklara bakıp, göz kırpma sayısını arttırmayı, koruyucu filtreli ekran kullanılmasını öneririm. Ekran seviyesinin baş hizasından biraz daha aşağıda olmasını öneriyoruz. Göz kapak açıklığımızın daha az olması ile göze giren ışın sayısını azaltabiliriz. Özellikle okul çağındaki çocuklarda gözlük kullanım oranının çok arttığına şahit oluyoruz. Ekran bağımlılığı ve dışarı az çıkmanın bunun nedeni olduğunu söyleyebiliriz. Yapılan çalışmalarda evde daha çok zaman geçiren çocuklarda gözlük kullanım oranının arttığı gösterilmiş. Güneşe az çıkmanın ve tablet ile telefona yakından bakmanın bunda etkili olduğunu söyleyebiliriz. Miyopiyi tetikleyen bu unsurlardan uzak durulması lazım."