Beyin ve omuriliği çevreleyen zarların iltihaplanmasıyla ortaya çıkan menenjit, özellikle çocukluk çağında ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Menenjit, beyni ve omuriliği saran zarların iltihaplanması sonucu ortaya çıkan enfeksiyon hastalıklarının başında geliyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Güzel, “Normalde çocukluk çağındaki menenjit vakalarını ilkbahar ve sonbaharda görüyoruz. Bunlar arasında bakteriyel olanlar daha ölümcül seyrediyor. Saatler içinde bile hayati risk oluşturabiliyor. Ancak erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilir bir hastalıktır” dedi.

1 /8 Medipol Bahçelievler Hastanesi'nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Güzel, menenjitin en sık nedeninin virüs, bakteri ve mantar kaynaklı mikroorganizmalar olduğuna dikkat çekti.

2 /8 Saatler içinde ölümcül olabiliyor

Bakteriyel menenjitin saatler içinde ölümcül seyredebileceğine ve bu nedenle erken tanının hayati önemde olduğunu belirtti. Özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında vaka artışı yaşandığını söyleyen Prof. Dr. Güzel, çocukluk çağındaki menenjit vakalarının toplu alanlardaki temas yoluyla hızla yayılabileceğini ifade etti.

3 /8 ‘En tehlikelisi bakteriyel olan'

Menenjitin nedenleri arasında en riskli olanın bakteriyel kaynaklı enfeksiyonlar olduğunu belirten Prof. Dr. Güzel, “Normalde çocukluk çağındaki menenjit vakalarını ilkbahar ve sonbaharda görüyoruz. Bunlar arasında bakteriyel olanlar daha ölümcül seyrediyor. Saatler içinde bile hayati risk oluşturabiliyor. Ancak erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilir bir hastalıktır.” dedi.

4 /8 Bu belirtiler ciddiye alınmalı

Çocuklarda menenjitin yaş grubuna göre farklı belirtilerle kendini gösterdiğini ifade eden Prof. Dr. Güzel, “Bebeklerde emme sorunları, sürekli ağlama, bıngıldakta şişlik dikkat çekerken; daha büyük çocuklarda baş ağrısı, ense sertliği, yüksek ateş, ışığa hassasiyet, morluklar, hatta havale gibi bulgular görülebilir. Bu belirtiler ciddiye alınmalı” diye konuştu.



5 /8 ‘Bulaşta ortak eşyalar risk yaratıyor'

Ortak kullanım eşyalarının bulaş açısından büyük risk taşıdığına dikkat çeken Prof. Dr. Güzel, “Çocukların kalem, silgi, cetvel gibi nesneleri birbirleriyle paylaşmaları, hatta ağzına götürüp tekrar başkasına vermeleri enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir. Aynı şekilde elektronik sigara paylaşımı gibi alışkanlıklar da gençlerde riski artırıyor” ifadelerini kullandı.

6 /8 Çocukların toplu ortamlarda el hijyenine dikkat etmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Güzel, “Ateşi olan veya şüpheli bulgular gösteren çocuklar kesinlikle okula veya oyun alanlarına gönderilmemeli. "

7 /8 "Hasta bireylerin maske takması ve yakın temastan kaçınması gerekiyor. Ailelerin bu konuda duyarlı olması şart” dedi.