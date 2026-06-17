Yağının litre fiyatı 5 bin Euro’yu aştı: Üreticinin yüzü gülüyor

"1 litre akzambak yağı 5 bin Euro"

Akzambağın ekonomik değerine dikkat çeken Aydemir, yaş çiçeğin kilogram fiyatının yaklaşık bin lira olduğunu belirterek, "Kuru çiçeğin fiyatı ise 2 bin 500 lira seviyelerinde. Yaklaşık 11 kilogram yaş çiçekten 1 kilogram kuru çay elde ediliyor. Yağ olarak da kullanılmaktadır. Bir litresinin fiyatı 5 bin Euro’nun üzerine çıktı. Genelde kozmetik alanında, parfüm ve güzellik kremlerinde kullanılmaktadır. Yaklaşık 700 kilogram çiçekten de 1 litre yağ çıkıyor" ifadelerini kullandı.