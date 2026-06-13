Yanlışlıkla kardeşinin kimliğiyle sınava geldi: Amcası 4 dakika kala kendi kimliğini yetiştirdi

Zonguldak’ta bir öğrenci, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına yanlışlıkla kardeşinin kimliğiyle geldi. Kendisini sınava getiren amcası, 8 kilometre uzaklıktaki eve gidip kimliği alıp gelerek kapıların kapanmasına 4 dakika kala çocuğa teslim etti.

1 /10 Kent merkezindeki Fen Lisesi ve yanındaki Başöğretmen Atatürk Anadolu Lisesi, LGS merkezi olarak belirlenen okullardan oldu.

2 /10 Kapıların açılıp öğrencilerin salonlara alınmasının başladığı 09.00 sıralarında okullara ulaşan çıkmaz sokakta trafik yoğunluğu yaşandı.





3 /10 Veli ve öğrenciler yürüyerek sınav merkezlerine geldi. Kapıların açılmasıyla çocuklar, okulların giriş kapısına doğru yürüdü. Kimlik kontrolünün ardından öğrenciler içeri alındı.

4 /10 KOŞAN ÖĞRETMEN VE POLİS KİMLİĞİ TESLİM ETTİ Kimlik kontrollerinin yapıldığı sırada bir erkek öğrencinin yanlışlıkla kardeşine ait kimlik belgesiyle binaya geldiği tespit edildi.

5 /10 Görevliler durumu çocuğun annesine bildirdi.

6 /10 Anne de onları sınav merkezine getiren kayınbiraderine ulaşıp durumu anlattı.

7 /10 Amca, okula yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki eve gidip kimliği getirdi.

8 /10 Kapıların kapanmasına 4 dakika kala okul önüne gelen amcadan kimliğini alan bir polis memuru, dış kapıdaki öğretmene teslim etti.

9 /10 Öğretmen de okul bahçesinde koşarak çocuğa kimliğini ulaştırdı.