Yaşlı kadını öldürüp altınlarını çaldı: Günler sonra yakalandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Ekipler, girdikleri evde Saniye Yaşar’ı silahla vurulmuş halde yerde kanlar içinde bulmuştu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yaşar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.