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Yaşlı kadını öldürüp altınlarını çaldı: Günler sonra yakalandı

Yaşlı kadını öldürüp altınlarını çaldı: Günler sonra yakalandı

08:502/07/2026, Perşembe
IHA
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Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 59 yaşındaki kadını öldürerek, evdeki altınları çalan cinayet zanlısının apartman görevlisi olduğu ortaya çıktı. Günler süren çalışmayla yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 17 Haziran’da İslahiye ilçesi Atatürk Mahallesi’nde meydana gelmişti. İddiaya göre, Saniye Yaşar’ın (59) evinden gelen sesleri duyan komşuları ve vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmuştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Ekipler, girdikleri evde Saniye Yaşar’ı silahla vurulmuş halde yerde kanlar içinde bulmuştu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yaşar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Kadını öldürüp altınlarını çalan zanlı apartman görevlisi çıktı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin günler süren titiz çalışması sonucu 59 yaşındaki kadını öldürerek, altınlarını çalan şüpheli ve katil zanlısı olarak Ö.M. olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlının Saniye Yaşar’ın yaşadığı apartmanın görevlisi olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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