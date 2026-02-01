Tedavisi veya aşısı var mı?





DSÖ’ye göre Nipah virüsüne karşı onaylanmış bir aşı veya kesin bir tedavi bulunmuyor. Hastalar genellikle destekleyici tedavi ve antiviral ilaçlarla takip ediliyor. Oxford Üniversitesi’nin Bangladeş’te yürüttüğü aşı denemeleri ise hâlen klinik aşamada.







