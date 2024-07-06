Wolverine karakterine benzemek için bir çaba göstermediğini vurgulayan Tetik, şunları söyledi:





"Ben doğallığımla benziyorum. Yaptığım tek şey saçlarıma fön çekmek, hepsi bu. Yaklaşık üç senedir 'Wolverine' modundayım ve gençlerin hoşuna gidiyor. 'Wolverine buralarda' diyerek fotoğraf çektirmeleri, yolda yürürken yanıma gelip İngilizce konuşmaları beni mutlu ediyor. Dışarıya çıktığımda görenler şaşkınlık içerisinde kalıyor. Bir alışveriş merkezine gidiyorum, daha girmeden insanlar bakmaya başlıyor. Kapıdaki güvenlikler 'bu o değil mi?' diyerek birbirini dürtüyorlar. Ellerinden bıçak çıkan adam geldi diyorlar. Üçüncü kata çıkana kadar en az 30 kişi fotoğraf çektirmek istiyor. Çarşıda gezerken, otobüse binerken veya iş yerine giderken bu tarz güzel tepkiler alıyorum."