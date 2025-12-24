Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Yüksekova’da dondurucu soğuklar: Vatandaşlar araçlarını battaniye ve brandalarla koruyor

Yüksekova’da dondurucu soğuklar: Vatandaşlar araçlarını battaniye ve brandalarla koruyor

15:4824/12/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkilerken, vatandaşlar araçlarının donmasını engellemek için ilginç yöntemlere başvuruyor.

İlçe genelinde başlayan soğuklar havalar hayatı olumsuz yönde etkilerken, ilçeyi buz kesti. 

İlçe genelinde hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında seyretmesi üzerine, araç sahipleri motor ve cam aksamlarını korumak amacıyla önlem aldı.

Park halindeki araçların üzerine branda serilirken, bazı sürücülerin araçlarını battaniye ve poşetlerle sarması dikkat çekti. 

Araç sürücüleri ise sabaha kadar durduğu zaman çalışmıyor bize bu yöntemle kuruyoruz diyerek önü geçtiklerini belirttiler. 

Öte yandan ilçenin üs bölgelerinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

#Hakkari
#Yüksekova
#Kış
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Zamlı ehliyet yenileme ücretleri ne kadar oldu? Yeni sürücü belgesi ücreti 2026