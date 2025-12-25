Yurt dışından telefon getiren 57 bin 241 liraya kayıt yaptıracak: Ödemeyen kullanamayacak

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarını duyurmasının ardından, 2026 yılında uygulanacak IMEI kayıt ücreti de netlik kazandı. Kamuoyunun yakından takip ettiği yurt dışından getirilen telefonlara yönelik IMEI kayıt ücreti, 1 Ocak’tan itibaren değişecek.
Türkiye’de vergi, harç ve cezaların her yıl hangi oranda artırılacağını belirleyen Yeniden Değerleme Oranı’nın (YDO) %25,49 olarak netleşmesiyle birlikte, özellikle teknoloji tutkunlarını yakından ilgilendiren IMEI kayıt ücreti yeniden gündeme taşındı.
Yurt dışından telefon getirmeyi düşünenler için en kritik kalemlerden biri olan bu ücret, 2026 yılı itibarıyla artış gösterecek.
YENİ FİYATI BELLİ OLDU! ÖDEMEYEN KULLANAMAYACAK
2026 yılında geçerli olacak yeni düzenleme doğrultusunda, 2025’te 45.614 TL olarak uygulanan IMEI kayıt ücreti, 57.241 TL’ye yükseltilecek. Bu tutar ödenmeden yurt dışından getirilen cep telefonlarının Türkiye’deki mobil şebekelerde kullanılması mümkün olmayacak.
IMEI KAYDI NASIL YAPILIR?
Yurt dışından satın alınan telefonların IMEI kayıt işlemleri, e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Kayıt sırasında cihazın IMEI numarası, pasaport bilgileri ve Türkiye’ye son giriş tarihi talep ediliyor.
e-Devlet’te “BTK IMEI Kaydet” hizmeti seçilerek ilgili form dolduruluyor.
Kayıt işlemi yapılmayan cihazlar yaklaşık 120 gün sonunda şebeke erişimine kapatılıyor. Ayrıca bir kişi, kendi adına üç yılda yalnızca bir adet IMEI kaydı yaptırabiliyor.
IMEI numarasını yasa dışı yollarla değiştirmek suç sayılıyor ve bu tür durumlarda cihaza el konulabiliyor. Bu nedenle yalnızca BTK’nın resmi e-Devlet hizmetinin kullanılması gerekiyor.