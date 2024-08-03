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Hayat

Yusuf Dikeç dünyada viral oldu: İllüstrasyonlarını yüz binlerce kişi paylaştı

Lokman Özdemir
12:48 - 3/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda atış kategorisinde Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran milli sporcu Yusuf Dikeç, tüm dünyada fenomen haline geldi. "Masrafsız amca" olarak anılan Dikeç hakkında yüz binlerce övgü dolu paylaşım yapılırken Dikeç'in efsane haline gelen atışını temsil eden birçok karikatür ve illüstrasyon çizimi yapıldı.

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2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile birlikte Türkiye’ye gümüş madalya kazandıran milli sporcu Yusuf Dikeç, dünyada da fenomen haline geldi.

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Eli cebinde gerçekleştirdiği atışla tüm dünyada dikkat çeken milli sporcu Dikeç hakkında sosyal medya platformu X’te yüzbinlerce paylaşım yapıldı.


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Dikeç’in efsane haline gelen atışını temsil eden birçok karikatür ve illüstrasyon da sosyal medyada paylaşıldı.


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İşte o paylaşımlardan bazıları...


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#Yusuf Dikeç
#Paris Olimpiyatları
#Fransa
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