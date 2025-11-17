-1800 günle erken emeklilik şansı doğdu: Torba yasada taşerona kadro, bağkur prim indirimi, 3600 ek götsterge...

Bağ-Kur’lulara erken emeklilik imkânı sağlayabilecek prim indirimi çalışması yeniden gündeme alındı. Küçük esnaf ile serbest çalışanları yakından ilgilendiren düzenleme, uzun süredir tartışılan prim yükünün hafifletilmesi hedefine odaklanıyor. Meclis’e sunulması beklenen yasa teklifinin detayları merakla takip edilirken, düzenlemenin hayata geçmesi halinde milyonlarca Bağ-Kur’lu için emeklilik yolu kolaylaşacak.
BAĞ-KUR PRİM ŞARTLARI: 2025 YILINDA BEKLENEN DEĞİŞİKLİKLER
Sosyal güvenlik sistemindeki kurumlar, yıllar içinde önemli değişiklikler geçirdi. 2008 yılında yapılan reform ile SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı tek çatı altında toplanarak SGK çatısı altına alındı. Ancak prim ödeme şartları konusunda hala ciddi farklılıklar bulunuyor. Özellikle Bağ-Kur’luların prim gün sayısı, emeklilik yaşı gibi koşullarda büyük farklar var. Bu farkların giderilmesi amacıyla ise Bağ-Kur’lulara yönelik yeni bir düzenleme planlanıyor.
PRİM ŞARTLARI NASIL BELİRLENİYOR?
Her bir kurumun sigortalılarına uyguladığı prim gün sayısı farklılık gösteriyor.
SSK'da 1999 öncesinde prim gün sayısı 5.000 ile 5.975 gün arasında değişirken, 2008 sonrasında bu rakam 7.000 güne çıkarılmıştır. 2008 sonrası, kadın ve erkek çalışanlar için bu prim gün sayısı 7.200 güne yükseltilmiştir. Emekli Sandığı'nda kadınlar için prim gün sayısı 7.200 (20 yıl), erkekler için ise 9.000 (25 yıl) olarak belirlenmiştir.
Bağ-Kur'da ise, 1999 öncesi dönemde kadınlar 7.200 gün, erkekler ise 9.000 gün prim ödüyordu. Ancak 1999 sonrası dönemde Bağ-Kur’lular için her iki cinsiyet için de prim günü 9.000 olarak belirlenmiştir.
FARKLI KURUMLARDA ÇALIŞANLAR İÇİN HANGİ KURUMUN ŞARTLARI GEÇERLİ OLACAK?
Birden fazla kurumdan sigorta primi ödeyenlerin emekli olacağı kurum, son 7 yıllık sigortalılık süresine göre belirleniyor. Son 7 yılda en fazla prim ödenen kurum geçerli olacak. 2008 sonrası, tüm çalışma hayatındaki fazla yatırılan primlere bakılarak hangi kurumdan emekli olunacağına karar verilmektedir.
YENİ DÜZENLEME NASIL İŞLEYECEK?
Yeni düzenleme ile özellikle 1 milyon küçük esnaf ve çiftçiyi ilgilendiren bir gelişme gündemde. Bağ-Kur’luların prim gün sayısı 9.000 günden 7.200 güne indirilecek, böylece 5 yıl erken emeklilik imkanı sağlanacak. Bu düzenleme, küçük esnaf ve çiftçilere yönelik yapılan iyileştirmeyi kapsamaktadır.
TAŞERONA KADRO TORBA YASADA VAR MI?
İlk olarak 2023 yılında duyurulan taşeron işçisine kadro düzenlemesinde sona yaklaşıldı. Torba yasa görüşmeleri nedeniyle gözler yeniden 100 bin taşerona kadro çalışmalarına çevrildi. Torba yasanın ikinci 43 maddelik bölümde taşeron işçiye kadro verilmesine ilişkin maddenin yer alması bekleniyor. İkinci etapta görüşülecek maddeler TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayınlanacak ve yürürlüğe girecek.
3600 ek gösterge torba yasada var mı?
Meclis yeni yasama yılına 1 Ekim’de başladı. Meclis gündeminde torba yasa ile birlikte 90 bin taşerona kadro, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor.