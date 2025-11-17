-1800 günle erken emeklilik şansı doğdu: Torba yasada taşerona kadro, bağkur prim indirimi, 3600 ek götsterge...

PRİM ŞARTLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Her bir kurumun sigortalılarına uyguladığı prim gün sayısı farklılık gösteriyor.

SSK'da 1999 öncesinde prim gün sayısı 5.000 ile 5.975 gün arasında değişirken, 2008 sonrasında bu rakam 7.000 güne çıkarılmıştır. 2008 sonrası, kadın ve erkek çalışanlar için bu prim gün sayısı 7.200 güne yükseltilmiştir. Emekli Sandığı'nda kadınlar için prim gün sayısı 7.200 (20 yıl), erkekler için ise 9.000 (25 yıl) olarak belirlenmiştir.

Bağ-Kur'da ise, 1999 öncesi dönemde kadınlar 7.200 gün, erkekler ise 9.000 gün prim ödüyordu. Ancak 1999 sonrası dönemde Bağ-Kur’lular için her iki cinsiyet için de prim günü 9.000 olarak belirlenmiştir.