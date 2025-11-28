10 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI SON AÇIKLAMALAR: Öğretmen atama takvimi 2025 ile 10 bin öğretmen alımı ne zaman?

Öğretmen atamalarında gözler yeniden Milli Eğitim Bakanlığı’na çevrildi. 24 Kasım’da tamamlanan 15 bin öğretmen atamasının ardından, bu kez 10 bin kişilik yeni kadronun takvimi merak konusu oldu. Bakan Yusuf Tekin, branş ve kadro dağılımına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Peki, 10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Branşlar netleşti mi?
15 bin öğretmen atamasının sonuçlanmasıyla birlikte, gündem 10 bin öğretmen alımı takvimine taşındı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yaptığı açıklamalar, sürecin detayları konusunda ipuçları verdi. Öğretmen adayları şimdi “10 bin atama hangi tarihte duyurulacak, branş dağılımı açıklandı mı?” sorularının yanıtını araştırıyor.
10 BİN ÖĞRETMEN ALIMI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AGS ile alınacak 10 bin öğretmen için branş ve kadro dağılımına dair açıklamada bulundu. Ancak 10 bin öğretmen atama takvimi henüz paylaşılmadı. Konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşanması halinde haberimiz güncellenecek.
10 BİN ÖĞRETMEN ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Akademisi'nde, Akademi Giriş Sınavı (AGS) neticelerine göre ihtiyaç duyulan branşlarda öğretmen adaylarının eğitim alacağını aktardı.
Bakan Tekin, Akademi kapsamında belirlenecek branş ve kontenjan sayılarına ilişkin soru üzerine, her yıl kasım ayında yaklaşık olarak branş bazlı ihtiyaç tablosunu güncellediklerini dile getirdi.
Milli Eğitim Akademisi'ne yapılacak 10 bin öğretmen adayı alımına ilişkin, "Tahmin ediyoruz, Aralık ayının ilk haftası veya ilk 15 gün içerisinde biz bu yeni hesaplamalara göre hangi branştan ne kadar öğretmene ihtiyaç duyduğumuzu açıklarız." ifadelerini kullandı.
Tekin, şunları kaydetti:
"Benim için hiçbir branş diğer bir branştan daha önemli ya da daha az önemli değil. Bütün branşlar benim için aynı ve eşit. Dolayısıyla arkadaşlar hiç tedirgin olmasınlar, endişe etmesinler. Biz kendi ihtiyaçlarımız doğrultusunda bu branşları açıklayacağız. Ondan sonra da Akademi Giriş Sınavı'ndaki başarı kriterlerine göre öğretmen adayı arkadaşlarımızı Milli Eğitim Akademisi'nde eğitime almış olacağız. Kontenjanlar da onunla beraber açıklanacak."
10 bin öğretmen atama kadro ve branş dağılımı belli olduğunda haberimize eklenecek.