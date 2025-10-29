11. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELER: 11. Yargı Paketi maddeleri çıktı mı, Meclis'e sunuldu mu? Af ve infaz düzenlemesi maddeler arasında var mı?

Kamuoyunun yakından takip ettiği 11. Yargı Paketi için geri sayım başladı. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yasal düzenleme, ceza infaz sistemi, tutukluluk süreleri, denetimli serbestlik ve bazı suç tiplerinde değişiklikler içerecek. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargı paketine ilişkin taslağın milletvekillerine gönderildiğini açıklarken, teklifin kısa sürede Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Peki, 11. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, infaz indirimi ya da genel af düzenlemesi var mı?
Adalet Bakanlığı’nın üzerinde uzun süredir çalıştığı 11. Yargı Paketi, Meclis süreci öncesinde kamuoyunun en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Yeni yargı paketiyle birlikte, ceza ve infaz hükümlerinde kapsamlı değişiklikler yapılması hedefleniyor. Bakan Yılmaz Tunç’un açıklamalarına göre, taslak metin milletvekillerine iletildi ve değerlendirme süreci başladı. Düzenlemenin; özellikle yargılamaların hızlandırılması, denetimli serbestlik uygulamasının kapsamının genişletilmesi ve bazı suçlarda cezaların yeniden düzenlenmesi gibi maddeler içermesi bekleniyor.
11. YARGI PAKETİ MECLİS'E GELDİ Mİ, NE ZAMAN YASALAŞACAK?
Adalet Bakanlığı ve TBMM Adalet Komisyonu yeni yargı paketine ilişkin çalışmalarını tamamlamak üzere. 11. Yargı Paketi'nin önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulması bekleniyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra yargı paketi Meclis'e sunulacak onaylanması durumunda Resmi Gazete'de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek.
11. YARGI PAKETİ'NDE İNFAZ DÜZENLEMESİ OLACAK MI?
Adalet Bakanlığı tarafından çalışılan 11. Yargı Paketi kapsamında infaz düzenlemesine ilişkin bir madde bulunmuyor. Genel af, kısmi af, denetimli serbestliğe yönelik güncel bir çalışma üzerinde durulmayacak.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, infaz paketinin ayrı bir başlıkta sadece infaz düzenlemesi olarak ele alınması gerektiğini hatırlatarak " Daha adil, daha gerçekçi, daha anlaşılır ve sade bir İnfaz Kanunu'na ihtiyaç var ama 11. Yargı Paketi içerisinde yer almayacak. Milletvekili arkadaşlarımız ayrı bir başlıkta onun çalışmalarına devam ediyor. O da neticelendiğinde gündemimize alacağız." dedi.
11. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER?
Yeni yargı paketinde, toplumsal huzuru tehdit eden bazı eylemler için cezai yaptırımların artırılması öngörülüyor. Özellikle düğün, nişan, asker uğurlaması ve kutlama günlerinde havaya ateş açılmasıyla ilgili düzenlemeler dikkat çekiyor.
Bu kapsamda, kurusıkı silahlarla ateş açılması da dahil olmak üzere, vatandaşların güvenliğini tehlikeye atan davranışların bağımsız bir suç sayılması planlanıyor. Bakan Tunç, bu tür eylemler sonucunda yaralama veya ölüm gerçekleşmesi halinde zaten cezai yaptırım uygulandığını hatırlatarak, "Yeni düzenlemeyle, ölüm ya da yaralanma olmasa dahi bu fiiller müstakil suç olarak değerlendirilecek" ifadelerini kullandı.
Ayrıca pakette, trafik güvenliğini riske atan ve yol kesme gibi kamu düzenini bozan davranışların da suç kapsamına alınacağı belirtiliyor.
SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARLA İLGİLİ DÜZENLEME GÜNDEMDE Mİ?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, suça sürüklenen çocuklara ilişkin olası düzenlemeler hakkında açıklamalarda bulundu. Evrensel hukukta 12 yaş altındaki çocukların cezalandırılmadığını hatırlatan Bakan Tunç, mevcut yasalarda 12-15 ve 15-18 yaş aralığındaki çocuklar için ceza indirimlerinin uygulandığını ifade etti.
Yeni düzenleme ihtimaline değinen Tunç, "Yaş büyüdükçe ceza indirim oranının azalmasına yönelik bir değişiklikten söz edebiliriz" dedi.
AF ÇIKACAK MI?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, infaz sisteminde değişiklik yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruları yanıtladı. Daha önce bu alanda çeşitli düzenlemelerin hayata geçirildiğini hatırlatan Tunç, af beklentilerine de net bir yanıt verdi.
Bakan Tunç, "İnfazla ilgili af ya da benzeri bir düzenleme şu anda gündemimizde bulunmuyor" ifadelerini kullandı.