11. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELER: 11. yargı paketinde infaz düzenlemesi var mı, af çıkacak mı, Meclis'e sunuldu mu? Genel af...

4/11/2025, Salı
G: 4/11/2025, Salı
İnfaz düzenlemesini de kapsayan 11. Yargı Paketi, gündemin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. 4 Kasım 2025 Salı günü itibarıyla vatandaşlar, düzenlemenin Meclis’e sunulup sunulmadığını ve af içerip içermediğini araştırıyor. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan paketin, ceza infaz sistemi, denetimli serbestlik ve tutukluluk süreleriyle ilgili önemli değişiklikler içermesi bekleniyor.

Son günlerin en çok konuşulan başlıklarından biri olan infaz düzenlemesiyle ilgili gözler Meclis’e çevrildi. Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı 11. Yargı Paketi, ceza infaz sisteminden denetimli serbestliğe kadar birçok alanda değişiklik öngörüyor. Vatandaşlar ise “Af gelecek mi, infaz düzenlemesi Meclis’e sunuldu mu?” sorularına yanıt arıyor.

11. YARGI PAKETİ ÇIKTI MI, MECLİS'E SUNULDU MU?

11. Yargı Paketi'ne dair açıklamada bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Adalet Bakanlığıyla konuya ilişkin çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

11. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

11. yargı Paketi'ne ilişkin konuşan Güler, "Önümüzdeki haftalarda da bunu tamamlamak suretiyle Meclis Başkanlığımıza sunmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

11. YARGI PAKETİNDE İNFAZ DÜZENLEMESİ VAR MI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 11. yargı paketi ile ilgili çalışma taslağını milletvekillerine gönderdiklerini belirterek, "Orada, bizim çalışmalarımızda 3 önemli husus öne çıkıyor. Birincisi toplumsal huzur ve barışı bozmaya yönelik suçlarda alınabilecek tedbirler." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç meskun mahalde silah atma, trafikte yol kesme, bilişim suçlarının önlenmesi, sanal bahis ve kumar, çocukların suçtan korunması gibi önemli düzenlemelerin 11. yargı paketinde yer aldığını açıklamıştı.

12. YARGI PAKETİNİN TASLAĞI MECLİS GRUBUNA ARZ EDİLDİ!

Bakan Tunç, 12. yargı paketinin ise hukuk davalarıyla ilgili olacağını belirtti:

"41 maddelik 12. Yargı Paketi'nin taslağını Meclis grubumuza arz ettik. Ondan sonra 13 gelecek. Yargı reformu süreklidir, ihtiyaçlar geliştikçe, talepler geldikçe biz mevzuatımızı iyileştirmek noktasında Meclisimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz."

GENEL AF VAR MI?

Tunç, geçtiğimiz aylarda sorulan genel af olup olmayacağına ilişkin soru üzerine şu açıklamayı yapmıştı:

"Af anlamına gelebilecek herhangi bir çalışma söz konusu değil." 

