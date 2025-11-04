11. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELER: 11. yargı paketinde infaz düzenlemesi var mı, af çıkacak mı, Meclis'e sunuldu mu? Genel af...

Son günlerin en çok konuşulan başlıklarından biri olan infaz düzenlemesiyle ilgili gözler Meclis’e çevrildi. Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı 11. Yargı Paketi, ceza infaz sisteminden denetimli serbestliğe kadar birçok alanda değişiklik öngörüyor. Vatandaşlar ise “Af gelecek mi, infaz düzenlemesi Meclis’e sunuldu mu?” sorularına yanıt arıyor.