150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI: Faizsiz evlilik kredisi başvuruları nereden, nasıl yapılır?

Faizsiz evlilik kredisi başvuru süreci 2025 yılı itibarıyla 81 ili kapsayacak şekilde genişletildi. Daha önce deprem bölgesinde uygulanan destek, Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla tüm Türkiye’ye yaygınlaştırıldı. Başvurular, www.aile.gov.tr adresinden ve E-Devlet üzerinden kolayca yapılabiliyor. Evlilik kredisi için belirlenen yaş sınırı 18-30 olarak açıklanırken, başvuru şartları ve ödeme planı genç çiftler tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar, 150 bin TL tutarındaki bu faizsiz desteğin detaylarına yoğun ilgi gösteriyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında yürütülen faizsiz evlilik kredisi uygulamasının 81 ilde başladığını duyurdu. Başvurular, E-Devlet üzerinden alınmaya başlandı. Proje kapsamında evlenmek isteyen genç çiftlere 150 bin TL tutarında, 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz kredi desteği sunulacak. Daha önce pilot illerde uygulanan bu destek, şimdi tüm Türkiye genelinde erişime açıldı. Vatandaşlar, başvuru şartları ve sürecin detaylarını öğrenmek için yoğun ilgi gösteriyor.
FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Projeden yararlanabilmek için eş adaylarının her ikisinin aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye’de ikamet etmek,
Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak (18 yaşını doldurmuş olmak, 30 yaşını doldurmamış olmak),
Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,
Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı asgari ücretin 2,3 katından fazla olmamak,
Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olmak,
Bakanlığın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek ve katılmak,
Bakanlığın evlilik sonrası sunacağı eğitim hizmetlerine 2 yıl içerisinde katılmayı taahhüt etmek,
Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak,
Daha önce proje kapsamında krediden faydalanmamış olmak.
EVLİ ÇİFTLER BAŞVURABİLECEK Mİ?
Krediye medeni durumu bekâr olan çiftlerden resmi nikâh tarihlerine en az 2 en çok 6 ay kalmış olanlar başvuru yapabilir. Eşini kaybetmiş ya da boşanmış olanlar da şartları taşımaları halinde başvuru yapabilir.
BAŞVURU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?
150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuruları aile.gov.tr üzerinden e-Devlet aracılığıyla alınıyor.
BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?
Başvuru şartlarını taşıyıp taşımadığınızla ilgili kontrol yapıldıktan sonra şartları karşılamanız halinde nikâhınız öncesinde Bakanlığımız tarafından sizinle iletişime geçilerek evlilik öncesi eğitimlere katılmanız beklenecektir. Eğitimlerin ardından resmi nikâhınızı gerçekleştirmeniz beklenecektir. Nikâhınızın ardından e-devlet kapısı başvuru sayfanız üzerinden evlendiğinizi beyan etmeniz gerekmektedir. Ardından beyan ettiğiniz tarihi takip eden ay içerisinde kredi ödemeleri hesabınıza yapılacaktır.
KREDİ ÖDEMESİ NE ZAMAN YATAR?
Başvuru esnasında belirttiğiniz nikâh tarihinden 5 gün sonra e-devlet kapısında yer alan “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” hizmet sayfasında nikâh bildirimi yapabilmeniz için bir buton aktif olacaktır. Nikâh bildirme işlemini nikâhınızın ardından 30 gün içerisinde yapmanız gerekmektedir. Kredi tutarı nikâhı bildirimi yaptığınız tarihten sonraki ayın 20’sinden sonraki ilk iş gününde Banka tarafından adınıza açılacak hesaba aktarılacaktır.