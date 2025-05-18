19 Mayıs resmi tatil mi? Yarın okullar resmi tatil mi, yarım gün mü? 2025 tatil tarihleri

Her yıl olduğu gibi bu sene de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı büyük bir heyecan ile yurdun dört bir yanında coşku ile kutlanacak. 19 Mayıs öncesinde ise hem öğrenciler hem de çalışanlar yarın resmi tatil mi? Okullar tatil mi, yarım gün mü? sorularını sorgulamaya başladı. Resmi tatil günlerinden olan 19 Mayıs hakkındaki detaylar haberimizde.



