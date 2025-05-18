19 Mayıs resmi tatil mi? Yarın okullar resmi tatil mi, yarım gün mü? 2025 tatil tarihleri

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yarın tüm Türkiye'de coşkuyla ve törenlerle kutlanacak. Öğrenciler yarın (19 Mayıs) resmi tatil mi, yarım gün mü? sorularını şimdiden merak etmeye başladı. Aynı şekilde kamu ve özel kurum çalışanları da 19 Mayıs resmi tatil mi yoksa yarım gün mü çalışılacak sorularını araştırıyor. İşte 2025 yılı resmi tatil günleri ile 19 Mayıs okullar tatil mi? sorularının net yanıtları.
Her yıl olduğu gibi bu sene de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı büyük bir heyecan ile yurdun dört bir yanında coşku ile kutlanacak. 19 Mayıs öncesinde ise hem öğrenciler hem de çalışanlar yarın resmi tatil mi? Okullar tatil mi, yarım gün mü? sorularını sorgulamaya başladı. Resmi tatil günlerinden olan 19 Mayıs hakkındaki detaylar haberimizde.
19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır. Resmi tatil olarak kutlanan bayramda tüm resmi daireler kapalıdır.
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
19 Mayıs Pazartesi günü İlkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencileri ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anaokulu ve kreşler kapalı olacak. Üniversitelerde de aynı şekilde eğitim yapılmayacak.
YAZ TATİLİ NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi 28 Mayıs 2024 tarihinde yayımlanmıştı. Bu takvime göre, 9 Eylül 2024 tarihinde başlayan eğitim öğretim yılı, daha önceden açıklandığı gibi 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecektir.
Dini Günler ve Resmi Tatiller 2025
1 Ocak 2025 - Yılbaşı
30 Mart 2025 - Ramazan Bayramı
23 Nisan 2025 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2025 - Emek ve Dayanışma Günü (İşçi Bayramı)
19 Mayıs 2025 - Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
6 Haziran 2025 - Kurban Bayramı
30 Ağustos 2025 - Zafer Bayramı
29 Ekim 2025 - Cumhuriyet Bayramı