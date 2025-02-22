1993-2002-2013 SSK başlangıcı olana gün doğdu! Erken emeklilik 2160-3600 günle...

SGK tarafından duyurulan bazı mesleklerde çalışan bireyler, daha erken emeklilik imkanı elde edebiliyorlar. Yıpranma hakkı olarak gündeme gelen bu durumda, sigortalılık sürelerine gün ilave ediliyor. Ayrıca ilave edilen prim süresinin yarısı kadar yaş şartından düşülüyor.

Not: Emeklilik ve diğer konular hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için SGK ile iletişime geçilebilir.