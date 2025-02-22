1993-2002-2013 SSK başlangıcı olana gün doğdu! Erken emeklilik 2160-3600 günle...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), erken emeklilik düzenlemeleriyle ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekmeye devam ediyor. Geçmiş yıllarda sigorta başlangıcı 1992, 2002 ve 2012 olanları ilgilendiren duyurular, birçok vatandaş için yeni fırsatlar sundu. SGK’nın duyurularına göre, belirli koşullar sağlandığında 2160 ila 3600 gün primle emeklilik hakkı elde etmek mümkün olabiliyor. Peki, kimler bu fırsattan yararlanabilir? İşte detaylar…
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sigortalı çalışanların merakla takip ettiği erken emeklilik konusunda yeni açıklamalar yapmaya devam ediyor. Özellikle emeklilik şartlarını erkenden tamamlamak isteyen milyonlarca kişi, SGK’nın duyurularını yakından izliyor. Peki, erken emeklilik için hangi şartlar gerekiyor? İşte detaylar…
Öte yandan SGK, geçmiş dönemlerde erken emeklilik hakkı oluşturabilen bazı durumları açıklamıştı. Bahsedilen açıklamalara istinaden, SSK girişi 1992-2002-2012 olanları ve diğer tarihlerde sigorta başlangıcı yaptıran kişileri ilgilendiren bazı haklar olduğu anlaşıldı.
Bu haklar sayesinde bazı durumlar oluştuğunda, 2160-3600 gün primle erken emeklilik adeta kapıda oluyor. Bu nedenle SSK başlangıcı 1992-2002-2012 olan yaşadı bile denilebiliyor.
Ancak SGK tarafından yapılan duyuruda, 2160-3600 prim ile erken emeklilik imkanının oluşabilmesi için bazı durumların ortaya çıkmış olması gerekiyor. Peki, kimler bu imkandan faydalanabiliyor?
2160-3600 GÜN PRİMLE ERKEN EMEKLİLİK İMKANI
Erken emeklilik imkanı, bazı şartlar oluştuğunda 15 yıl ve 3600 günü dolduran sigortalı çalışanlar için sağlanabiliyor. Bu hak, kısmi emeklilik kapsamında gerçekleşebiliyor ve yaş şartının yerine getirilmesi zorunluluğu bulunuyor. Ek olarak kısmi emeklilik hakkının 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan çalışanlar için geçerli olduğu belirtiliyor.
SGK, bazı durumlar oluştuğunda çalışan anneler için 2160 gün (6 yıl) borçlanma imkanı olabildiğini açıklamıştı. Bu doğrultuda 3 çocuğa kadar borçlanma ile sigortalı çalışan anneler, yaş ve prim şartlarını doldurduklarında 6 yıl erken emeklilik imkanı elde edebiliyorlar.
İş yapma gücünün yüzde 60'ı ve üzerinde kayıp yaşayan sigortalı çalışanlar, malulen emeklilik hakkından yararlanabiliyorlar. Böyle bir rahatsızlık geçiren kişilerin, sağlık raporu almaları ve bazı şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Malulen emeklilik sürecinde yaş şartı aranmaz ve en az 1800 gün prime bakılır.
Engelli çalışanlara yönelik bazı imkanlar bulunuyor. SGK tarafından açıklananlara göre, yüzde 40 ve 40'ın üzerinde engelli indirimi olan sigortalı çalışanlar, 15 yıl ve 3600 günden başlayarak erken emeklilik hakkı elde edebiliyorlar. Ayrıca SGK tarafından sağlanan bu hakta yaş şartı aranmıyor.
SGK tarafından duyurulan bazı mesleklerde çalışan bireyler, daha erken emeklilik imkanı elde edebiliyorlar. Yıpranma hakkı olarak gündeme gelen bu durumda, sigortalılık sürelerine gün ilave ediliyor. Ayrıca ilave edilen prim süresinin yarısı kadar yaş şartından düşülüyor.
Not: Emeklilik ve diğer konular hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için SGK ile iletişime geçilebilir.