2008 sonrası sigortalı olanlara emeklilik şifresi çözüldü! 1800 - 3700 - 4100 günle erken emeklilik şartları...

Meclis’te görüşülen yasa tasarısıyla, 1 Ekim 2008 öncesi sigortalı (4/A) olan engellilerin emeklilik şartlarında önemli değişiklikler yapılması planlanıyor. Mevcut düzenlemeye göre, yüzde 40 ve üzeri engelli olanlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen vergi indirimi esasına göre emeklilik hakkı kazanıyor. Bu kapsamda, sigortalılık süresi ve prim gün şartlarını tamamlayanlar yaş beklemeden emekli olabiliyor. Ancak, 1 Ekim 2008 öncesi işe girenlerin mutlaka gelir vergisi indirimi alması gerekiyor. Engellilik derecesi ise hastalıklara göre belirlenen puanların toplanmasıyla hesaplanıyor.

Yeni düzenlemenin yasalaşması halinde, engellilerin emekliliğinde vergi indirimi zorunluluğunun kaldırılması ve 2008 sonrası sigortalılarla eşit şartlara tabi tutulması bekleniyor.