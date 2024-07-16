2024 YKS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? YKS 180 puan altında alanlar tercih yapabilir mi, baraj puanı var mı?

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday, 2024 YKS'nin (TYT, AYT, YDT) sınavlarına katılarak önemli bir adım attı. Beklenen gün geldi ve ÖSYM, sınav takvimine göre 17 Temmuz'da açıklanması planlanan YKS sonuçlarını erken açıkladı. Bu sürpriz açıklama, adayların tercih sürecini hızlandırdı. Şimdi ise gözler, üniversite tercih tarihlerine çevrildi. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS 180 puan altında alanlar tercih yapabilir mi, baraj puanı var mı?
"YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS 180 puan altında alanlar tercih yapabilir mi, baraj puanı var mı? sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM, YKS tercih kılavuzunu yayımlayarak adaylara rehberlik edecek. Tercihler, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden belirlenen tarihlerde yapılacak. Peki, YKS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?
YKS'DE BARAJ KALDIRILDI MI?
Alınan karara göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırılmıştır.
Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecektir.
YKS 130, 140, 150, 160, 170, 180 PUANLA TERCİH YAPILIR MI?
ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre YKS sonuçları 17 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak. ÖSYM sonuç ekranı (https://sonuc.osym.gov.tr/) üzerinden erişime açılacak YDT, AYT, TYT sonuçları ortaöğretim puanları ile de birleşecek. Puan türüne göre detaylı sonuç belgesi ÖSYM'den adayların T.C kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenilecek. YKS tercih kılavuzu ise sonuçların erişime açılmasının ardından belli olacak. Böylece üniversite başarı sıralamaları ve kontenjanları da belli olacak.
2024 YKS EN DÜŞÜK KAÇ PUANLA TERCİH YAPILIR?
2022-YKS'den itibaren SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanan TYT puan türünde 150 puan alma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı. Bu düzenlemeyle bu yıl artık puanı hesaplanan tüm adaylar sisteme dahil edildi ve tercih yapabilir hale geldi. Yani aday üniversite sınavından kaç puan almış olursa olsun tercih yapabilir.
Yükseköğretim Kurulu'nun ''yokatlas.yok.gov.tr'' internet sitesi üzerinden geçmiş yıllara ait puanlar, kontenjanlar, bölümlere yerleşen öğrencilerin profilleri gibi pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz.
YKS taban puanları 2024, başarı sıralamaları ve kontenjanları bu sene için belli olmadı. Adaylar geçtiğimiz yılın puanlarına göre tercih listelerini oluşturmaya başlayacak.
Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme süreci ardından belli olacak. YKS tercih kılavuzu da konu hakkında adaylara bilgi verecek.
2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları YKS sonuçları sonrası kontrol edilecek.
Adaylara fikir vermesi adına geçtiğimiz yıllara ait bazı üniversite ve bölümlerin en düşük puan ve başarı sıralamaları haberimizde bir araya getirdik. İşte üniversitelerin en düşük taban puanları...