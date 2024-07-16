2024 YKS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? YKS 180 puan altında alanlar tercih yapabilir mi, baraj puanı var mı?

2024 YKS EN DÜŞÜK KAÇ PUANLA TERCİH YAPILIR?

2022-YKS'den itibaren SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanan TYT puan türünde 150 puan alma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı. Bu düzenlemeyle bu yıl artık puanı hesaplanan tüm adaylar sisteme dahil edildi ve tercih yapabilir hale geldi. Yani aday üniversite sınavından kaç puan almış olursa olsun tercih yapabilir.