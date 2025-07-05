2025 ek ders ücreti ne kadar oldu? Öğretmenlerin güncel ek ders ücreti belli oldu mu?

Öğretmenlere yapılan ek ders ödemeleri, zorunlu ders saatlerinin dışında verdikleri dersler karşılığında hesaplanıyor. 2025 yılı Ocak ayı itibarıyla, her saat için ortalama 141,75 TL ek ders ücreti ödenmeye başlandı. Ancak bu tutar, öğretmenin unvanına, akademik derecesine (yüksek lisans, doktora gibi) ve dersin verildiği zaman dilimine göre farklılık gösteriyor.



