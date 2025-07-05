2025 ek ders ücreti ne kadar oldu? Öğretmenlerin güncel ek ders ücreti belli oldu mu?

Memur maaşlarına yapılan Temmuz zammı ile birlikte öğretmenlerin ek ders ücretlerinde de artış yaşandı. Zorunlu ders saatleri dışında verilen her saatlik ders karşılığında ödenen ek ders ücretleri, öğretmenin statüsüne (kadrolu, sözleşmeli, yüksek lisans/doktora mezunu vb.) göre değişiklik gösteriyor. 3 Temmuz 2025 tarihinde açıklanan yüzde 15,57’lik memur zammı sonrası öğretmenler, “Ek ders ücreti ne kadar oldu?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.
Öğretmenlere yapılan ek ders ödemeleri, zorunlu ders saatlerinin dışında verdikleri dersler karşılığında hesaplanıyor. 2025 yılı Ocak ayı itibarıyla, her saat için ortalama 141,75 TL ek ders ücreti ödenmeye başlandı. Ancak bu tutar, öğretmenin unvanına, akademik derecesine (yüksek lisans, doktora gibi) ve dersin verildiği zaman dilimine göre farklılık gösteriyor.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları doğrultusunda ek ders ücretlerinde artış yapıldı. İşte, 2025 yılı Temmuz dönemi itibarıyla öğretmenlerin ek ders ödemelerine dair tüm detaylar ve merak edilen bilgiler haberimizde...
2025 EK DERS ÜCRETİ NE KADAR?
Henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi olarak açıklanmasa da, memur maaş katsayısına yapılan zam oranı göz önünde bulundurularak ek ders ücretlerine ilişkin tahmini hesaplamalar yapıldı. Yüzde 15,57'lik zam oranı ve yüzde 15 vergi dilimi dikkate alındığında;
Kadrolu öğretmen ek ders ücreti: Yaklaşık 137,34 TL
Sözleşmeli öğretmen ek ders ücreti: Yaklaşık 117,94 TL
GÜNCEL EK DERS ÜCRETLERİ
Lisans mezunu gündüzlü öğretmen (brüt): 141,07 TL
Lisans mezunu gece, hafta sonu, yarıyıl dersleri (brüt): 151,15 TL
Destekleme ve Yetiştirme Kursu (DYK) dersleri (brüt): 282,14 TL
Yüksek lisans mezunu öğretmen (brüt): 151,92 TL
Doktora mezunu öğretmen (brüt): 169,29 TL
EK DERS ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?
Ek ders ücretinin belirlenmesinde şu faktörler göz önünde bulundurulur:
1. Dersin verildiği zaman dilimi (gündüz, gece, hafta sonu vb.)
2. Öğretmenin akademik durumu (lisans, yüksek lisans, doktora)
3. Ek ders göstergesi x memur aylık katsayısı = Brüt ücret
4. Brüt ücret üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi kesilerek net ödeme belirlenir.
EK DERS ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?
Haziran ayında ders veren öğretmenlerin ek ders ödemeleri temmuz ayının ilk iki haftasında yapılacak. İller arasında ödeme tarihleri farklılık gösterebileceği için öğretmenlerin bağlı bulundukları kurumları takip etmeleri önerilir.