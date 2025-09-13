2025 İSTANBULKART AYLIK AKBİL FİYATLARI 13 EYLÜL: Öğrenci - tam aylık abonman ücretleri ne kadar olacak?

Son dakika toplu taşıma haberleri İstanbullular tarafından yakından takip ediliyor. Kentte milyonlarca kişinin günlük ulaşımda kullandığı metro, metrobüs, otobüs, vapur ve tramvay ücretlerinde herhangi bir değişiklik olup olmadığı araştırılıyor. Vatandaşların en çok merak ettiği sorular arasında “Toplu taşımaya zam mı geldi?” ve “İstanbul’da ulaşım ücretleri ne kadar oldu?” soruları öne çıkıyor.

1 /5 İstanbul’da toplu taşıma ücretlerine dair son dakika gelişmeleri merakla izleniyor. Metro, metrobüs, otobüs, vapur ve tramvay hatlarını kullanan vatandaşlar, yeni ücret tarifesini araştırmaya başladı. Toplu taşımaya zam gelip gelmediği ve güncel bilet fiyatlarının ne kadar olduğu soruları gündemin en çok aranan başlıkları arasında yer alıyor.

2 /5 İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ZAM MI GELDİ? İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 30 zam oy çokluğu ile kabul edildi.

3 /5 Bu kapsamda, Elektronik tam biletin 27 liradan 35 liraya, "Mavi Kart" aylık abonman ücretinin 2 bin 120 liradan 2 bin 748 liraya çıkarılması talep edildi. Deniz yolu taşımacılığında Üsküdar-Eminönü seferinin ücretinin 34,20 liradan 44,33 liraya, Kadıköy-Eminönü ile Kadıköy-Beşiktaş seferlerinin ücretinin 38,11 liradan 49,40 liraya, Bostancı-Adalar seferi ücretinin 100,45 liradan 130,22 liraya çıkarılması teklif edildi.

4 /5 Taksimetre açılış ücretinin 42 liradan 54,50 liraya, mesafe ücretinin kilometre başına 28 liradan 36,30 liraya, zaman tarifesi ücretinin saatte 350 liradan 453,71 liraya, kısa mesafe ücretinin 135 liradan 175 liraya yükseltilmesi istendi. Minibüslerde "indi-bindi" diye tarif edilen en kısa mesafe ücretinin 4 kilometreye kadar 25 liradan 32,50 liraya,