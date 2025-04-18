2025 yılı küçükbaş - büyükbaş kurbanlık fiyatları için tablo netleşiyor! İşte hayvan pazarlarında son durum

Kurban Bayramı yaklaşırken 2025 yılı kurbanlık fiyatları vatandaşların gündeminde. Bayrama sayılı haftalar kala hem büyükbaş hem de küçükbaş kurbanlık fiyatlarında ilk beklentiler ortaya çıkmaya başladı. Edinilen bilgilere göre, büyükbaş kurbanlıkların fiyatı 110 bin TL ile 210 bin TL arasında, küçükbaş kurbanlıkların ise 9 bin TL ile 20 bin TL arasında değişiyor. Fiyatlardaki bu aralık, hayvanın kilosu, cinsi ve bulunduğu bölgeye göre farklılık gösteriyor.

1 /8 2025 Kurban Bayramı’na sayılı günler kala gözler kurbanlık fiyatlarına çevrildi. Bu yıl artan maliyetlerle birlikte fiyatlar da yukarı yönlü seyretti. Piyasalarda oluşan ilk tabloya göre, büyükbaş kurbanlık fiyatları – dana, tosun ve düve – 110 bin TL ile 210 bin TL arasında değişiyor. Küçükbaş kurbanlıklarda ise – koyun, koç ve keçi – 9 bin TL ile 20 bin TL aralığında fiyatlar şekilleniyor.

2 /8 2025 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR? Çeşitli faktörlerin etkilediği kurbanlık fiyatlarının bu sene tahmini larak büyükbaşta (dana-tosun-düve) ortama 90 ila 150 bin arasında değişmesi bekleniyor. Küçükbaş kurnalık fiyatlarının ise (koyun-koç-keçi) 9 ila 20 bin TL arasında olacağı tahmin ediliyor.

3 /8 Bazı illerin geçtiğimiz senenin tahmini kurbanlık fiyatları Ziraat Odaları Birliği'ne göre: İstanbul (Avrupa Yakası) Büyükbaş: 90.000-250.000TL / Küçükbaş:10.000-25.000 TL/Baş İSTANBUL (ANADOLU YAKASI) Büyükbaş: 90.000-250.000 TL / Küçükbaş: 10.000-25.000 TL

4 /8 Ankara Büyükbaş: 90.000-250.000 TL Küçükbaş: 8.000-20.000 TL/Baş İzmir Büyükbaş: 80.000-250.000 TL Küçükbaş: 10.000-20.000TL

5 /8 Bursa Büyükbaş: 80.000-220.000 TL Küçükbaş: 15.000-25.000 TL Adana Büyükbaş: 80.000-150.000 TL Küçükbaş: 9.000-18.000 TL

6 /8 Antalya Büyükbaş: 75.000-180.000 TL Küçükbaş: 12.000-22.000 TL Konya Büyükbaş: 100.000-180.000 TL Küçükbaş: 8.000-17.000 TL

7 /8 Gaziantep Büyükbaş: 75.000-170.000 TL Küçükbaş: 10.000-20.000 TL Şanlıurfa Büyükbaş: 100.000-160.000 TL Küçükbaş: 10.000-17.000 TL