60 farklı şehirde ve birçok dilde yayımlanan prestijli Time Out dergisi, her yıl olduğu gibi bu kez de dünyanın yaşamak, gezmek ve deneyimlemek için en ideal şehirlerini bir araya getirdi. Sinema, tiyatro, edebiyat, sanat, moda ve gastronomi gibi alanlarda otorite kabul edilen dergi, 2025’in “En İyi 50 Şehri” listesini kapsamlı bir değerlendirme süreciyle hazırladı.

1 /15 Liste, dünya genelinde 18.500’den fazla şehir sakininin katıldığı kapsamlı bir anket ile şekillendi. Şehirler; kültürel zenginlik, yaşam kalitesi, sürdürülebilirlik, sosyal hayat, yemek sahnesi, toplu taşıma ve toplumsal kapsayıcılık gibi 44 farklı kriter doğrultusunda puanlandı.





2 /15 2025 YILININ EN İYİ ŞEHİRLERİ

3 /15 10) Copenhagen – Danimarka

4 /15 9) Shanghai – Çin

5 /15 8) Porto – Portekiz

6 /15 7) Mexico City – Meksika

7 /15 6) New Orleans – ABD

8 /15 5) Londra – İngiltere

9 /15 4) Melbourne – Avustralya

10 /15 3) New York – ABD

11 /15 2) Bangkok – Tayland

12 /15 1) Cape Town – Güney Afrika

13 /15 11) Chicago, ABD

12) Lisbon, Portekiz

13) Edinburgh, İngiltere

14) Hong Kong

15) Sydney, Avustralya

16) Amsterdam, Hollanda

17) Barcelona, İspanya

18) Seville, İspanya

19) Paris, Fransa

20) Medellín, Kolombiya

21) Hanoi, Vietnam

22) Madrid, İspanya

23) Berlin, Almanya

24) Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri

25) Singapur



14 /15 26) Rio de Janeiro, Brazilya

27) Beijing, Çin

28) Chiang Mai, Tayland

29) Jakarta, Endonezya

30) Vienna, Avusturya

31) Tokyo, Japonya

32) Marrakech, Fas

33) Perth, Avustralya

34) Brighton, İngiltere

35) Prague, Çekya

36) Glasgow, İskoçya

37) Brisbane, Avustralya

38) Marseille, Fransa

39) Budapest, Macaristan

40) Los Angeles, ABD

