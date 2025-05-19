60 farklı şehirde ve birçok dilde yayımlanan prestijli Time Out dergisi, her yıl olduğu gibi bu kez de dünyanın yaşamak, gezmek ve deneyimlemek için en ideal şehirlerini bir araya getirdi. Sinema, tiyatro, edebiyat, sanat, moda ve gastronomi gibi alanlarda otorite kabul edilen dergi, 2025’in “En İyi 50 Şehri” listesini kapsamlı bir değerlendirme süreciyle hazırladı.
Liste, dünya genelinde 18.500’den fazla şehir sakininin katıldığı kapsamlı bir anket ile şekillendi. Şehirler; kültürel zenginlik, yaşam kalitesi, sürdürülebilirlik, sosyal hayat, yemek sahnesi, toplu taşıma ve toplumsal kapsayıcılık gibi 44 farklı kriter doğrultusunda puanlandı.
2025 YILININ EN İYİ ŞEHİRLERİ
10) Copenhagen – Danimarka
9) Shanghai – Çin
8) Porto – Portekiz
7) Mexico City – Meksika
6) New Orleans – ABD
5) Londra – İngiltere
4) Melbourne – Avustralya
3) New York – ABD
2) Bangkok – Tayland
1) Cape Town – Güney Afrika
- 11) Chicago, ABD
- 12) Lisbon, Portekiz
- 13) Edinburgh, İngiltere
- 14) Hong Kong
- 15) Sydney, Avustralya
- 16) Amsterdam, Hollanda
- 17) Barcelona, İspanya
- 18) Seville, İspanya
- 19) Paris, Fransa
- 20) Medellín, Kolombiya
- 21) Hanoi, Vietnam
- 22) Madrid, İspanya
- 23) Berlin, Almanya
- 24) Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri
- 25) Singapur
- 26) Rio de Janeiro, Brazilya
- 27) Beijing, Çin
- 28) Chiang Mai, Tayland
- 29) Jakarta, Endonezya
- 30) Vienna, Avusturya
- 31) Tokyo, Japonya
- 32) Marrakech, Fas
- 33) Perth, Avustralya
- 34) Brighton, İngiltere
- 35) Prague, Çekya
- 36) Glasgow, İskoçya
- 37) Brisbane, Avustralya
- 38) Marseille, Fransa
- 39) Budapest, Macaristan
- 40) Los Angeles, ABD
- 41) Lagos, Nijerya
- 42) Seul, Güney Kore
- 43) Valencia, İspanya
- 44) Montreal, Kanada
- 45) Bilbao, İspanya
- 46) Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri
- 47) Belfast, Birleşik Krallık
- 48) Bristol, Birleşik Krallık
- 49) Mumbai, Hindistan
- 50) Warsaw, Polonya