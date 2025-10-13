29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye genelinde büyük bir coşku ve gururla kutlanmaya hazırlanıyor. Yurt genelinde resmi törenler, fener alayları ve çeşitli etkinliklerle kutlanacak olan bayram öncesinde “28 Ekim tatil mi, yarım gün mü?” sorusu da gündeme geldi. İşte 28 Ekim tatil durumuna ilişkin detaylar.
Ekim ayının gelmesiyle birlikte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlıklar da hız kazandı. Cumhuriyetimizin 102. yılı bu yıl da yurt genelinde büyük bir coşkuyla kutlanacak. Tatil planlarını şekillendiren çalışanlar ve öğrenciler ise resmi tatil günlerini merak ediyor. Takvime göre 29 Ekim 2025 Çarşamba gününe denk geliyor. Peki, bayramın arifesi olan 28 Ekim Salı günü resmi olarak yarım gün tatil mi olacak?
28 Ekim yarım gün mü tatil mi?
Resmî takvime göre 28 Ekim Salı günü yarım gün mesai uygulanacak, kamu kurumları ve okullar öğleden sonra tatil olacak. Böylece vatandaşlar 3,5 günlük bir tatil fırsatına kavuşacak. Bayram, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.
29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 2429 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Bayramlar ve Anma Günleri Hakkında Kanun uyarınca resmi tatil olarak kabul edilir ve ülke genelinde kutlanır.
Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yıl dönümünü kutlayacağımız 29 Ekim 2025, Çarşamba gününe denk geliyor ve resmi tatil kapsamında yer alıyor. Resmi tatil sebebiyle 29 Ekim'de kamu kurum ve kuruluşları, okullar ve bankalar kapalı olacak. Özel sektör ise şirketin inisiyatifine bağlı olacak ve çalışılması durumunda mesai ücreti alınacak.
OKULLAR 29 EKİM'DE KAPALI MI OLACAK?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda resmi tatil nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet verilmeyecek. Valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler, bakanlıklar, emniyet müdürlükleri ve adliyeler kapalı olacak.
Eğitim alanında ise ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde derslere ara verilecek. Milli Eğitim Bakanlığı, Cumhuriyet Bayramı törenleri kapsamında okulların tatil olduğunu duyurdu.
Finans sektöründe bankalar, Borsa İstanbul, döviz büroları, PTT şubeleri ve noterler de resmi tatil nedeniyle işlem yapmayacak. Sağlık hizmetlerinde ise acil servisler ve hastaneler kesintisiz hizmet verirken, polikliniklerde randevulu muayeneler gerçekleştirilmeyecek.