Ekim ayının gelmesiyle birlikte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlıklar da hız kazandı. Cumhuriyetimizin 102. yılı bu yıl da yurt genelinde büyük bir coşkuyla kutlanacak. Tatil planlarını şekillendiren çalışanlar ve öğrenciler ise resmi tatil günlerini merak ediyor. Takvime göre 29 Ekim 2025 Çarşamba gününe denk geliyor. Peki, bayramın arifesi olan 28 Ekim Salı günü resmi olarak yarım gün tatil mi olacak?