3600 EK GÖSTERGE SON AÇIKLAMALAR 11 EKİM: 3600 ek gösterge çıkacak mı, torba yasada var mı?

Uzun süredir memurların beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi için kritik adım atılıyor. Devlet Memurları Kanunu ile bazı kanun ve KHK’lerde değişiklik yapılmasını öngören yasa teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nun gündemine alındı. Teklif kapsamında öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin yanı sıra kamuda görev yapan birçok memur için ek göstergelerde iyileştirme yapılması öngörülüyor. Düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte, etkilenen memurların emekli maaşlarında ve ikramiyelerinde artış yaşanacak.
3600 ek göstergeye ilişkin beklentiler yeniden yükseldi. Daha önce öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsayan düzenlemenin bu kez kamuda görev yapan tüm birinci derece memurları içerecek şekilde genişletilmesi gündemde. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulması beklenen yeni Torba Yasa teklifinde 3600 ek göstergeyle ilgili ek maddelere yer verilebileceği kulis bilgileri arasında. Özellikle birinci dereceye ulaşmasına rağmen önceki düzenlemeden yararlanamayan memurların bu kez kapsama alınması bekleniyor. Düzenleme hayata geçerse, kapsama giren memurların hem emekli maaşlarında hem de ikramiyelerinde kayda değer artışlar olacak. Gözler şimdi Meclis’e sunulacak teklifin detaylarında.
3600 EK GÖSTERGE SON DURUM
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamalarında şu ifadeleri kullandı;
"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."
3600 EK GÖSTERGE TORBA YASADA VAR MI?
Henüz yeni torba yasa teklifi hazırlanmadı. Hazırlanacak yeni torba yasanın önümüzdeki dönemde meclise gelmesi bekleniyor.
3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
3600 ek gösterge düzenlemesi memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiriyor. Yaklaşık 5,3 milyon kamu çalışanını ilgilendiren düzenleme, memurların unvan, görev, sorumluluk ve hizmet sürelerine göre maaş hesaplamalarında önemli bir rol oynuyor.