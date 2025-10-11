3600 EK GÖSTERGE SON AÇIKLAMALAR 11 EKİM: 3600 ek gösterge çıkacak mı, torba yasada var mı?

3600 ek göstergeye ilişkin beklentiler yeniden yükseldi. Daha önce öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsayan düzenlemenin bu kez kamuda görev yapan tüm birinci derece memurları içerecek şekilde genişletilmesi gündemde. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulması beklenen yeni Torba Yasa teklifinde 3600 ek göstergeyle ilgili ek maddelere yer verilebileceği kulis bilgileri arasında. Özellikle birinci dereceye ulaşmasına rağmen önceki düzenlemeden yararlanamayan memurların bu kez kapsama alınması bekleniyor. Düzenleme hayata geçerse, kapsama giren memurların hem emekli maaşlarında hem de ikramiyelerinde kayda değer artışlar olacak. Gözler şimdi Meclis’e sunulacak teklifin detaylarında.