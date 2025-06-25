3600 EK GÖSTERGE SON GELİŞMELER 2025: 3600 ek gösterge ne zaman onaylanacak, kimleri kapsıyor, Meclis'e geldi mi?

Memurların uzun süredir beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde yeni bir adım için geri sayım başladı. Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerinden sonra şimdi de tüm birinci dereceye gelen memurların kapsama alınması talebi, Meclis’teki Torba Yasa görüşmeleriyle birlikte yeniden gündeme taşındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı düzenleme, sadece maaşları değil, emekli ikramiyesi ve aylıklarını da doğrudan etkileyecek. Torba Yasa’nın yasalaşması halinde, özellikle emekliliği yaklaşan memurlar için önemli bir dönüm noktası yaşanması bekleniyor. Meclis’ten çıkacak karar merakla bekleniyor.
2025 yılına girilmesiyle birlikte, memurların 3600 ek gösterge beklentisi yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın daha önce yürürlüğe koyduğu düzenleme kapsamında; öğretmenler, sağlık çalışanları, din görevlileri, avukatlar ve teknik personel gibi meslek grupları 3600 ek gösterge hakkından yararlanmıştı. Ancak hâlâ bu kapsama alınmayan ve birinci dereceye yükselmiş memurlar, hak kaybının giderilmesi için yeni bir düzenleme talep ediyor. Gözler, Meclis’e sunulması beklenen Torba Yasa’ya ve Bakanlık’tan gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. Yeni adımın atılması halinde, çok sayıda kamu personelinin hem maaşı hem de emekli ikramiyesi olumlu yönde etkilenecek.
3600 EK GÖSTERGE ÇIKACAK MI?
Kamu çalışanlarına yapılan yeni düzenleme gözleri 3600 ek gösterge çalışmalarına çevirdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:
"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."
3600 EK GÖSTERGE TORBA YASADA YER ALACAK MI?
Torba yasa ile birlikte 90 bin taşerona kadro, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor. Henüz yeni torba yasa teklifi hazırlanmadı. Yeni torba yasanın ilerleyen haftalarda TBMM'ye gelmesi bekleniyor.
3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
3600 ek gösterge düzenlemesi memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiriyor. Yaklaşık 5,3 milyon kamu çalışanını ilgilendiren düzenleme, memurların unvan, görev, sorumluluk ve hizmet sürelerine göre maaş hesaplamalarında önemli bir rol oynuyor.