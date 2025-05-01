4D İŞÇİ TOPLU SÖZLEŞME 2025 SON DAKİKA! Kamu çalışanlarına toplu sözleşme zammı ne kadar olacak, zam oranı belli oldu mu?

KAMU İŞÇİLERİ TOPLU İŞ SÖZLEŞME ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamudaki 600 bine yakın işçiyi ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile ilgili, "24 Nisan'da yeni bir toplantı yapılacak. Bu çerçeve içerisinde hassasiyetle süreci yürütüyoruz. Şu an bir şey söylemek için çok erken. Biz Bakanlık olarak da koordinasyon sorumluluğuna sahibiz." açıklamalarında bulundu.