5 Temmuz Cumartesi günü itibarıyla altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikaları, Dolar/TL kurundaki dalgalanmalar ve jeopolitik riskler, altının seyrini etkilemeye devam ediyor. Altın yatırımcıları ve takı alışverişi yapacak olan vatandaşlar, “Bugün gram altın ne kadar?”, “Çeyrek altın kaç TL oldu?” gibi soruların yanıtını araştırıyor. Kapalıçarşı'da anlık değişen fiyatlara göre 22 ayar bilezikten Cumhuriyet altınına kadar tüm altın türlerinde son durum haberimizin devamında…
5 Temmuz Cumartesi günü altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. Anlık verilere göre canlı altın fiyatları sürekli olarak değişirken, yatırımcılar gözlerini güncel rakamlara çevirmiş durumda. Hem yurt içi ekonomik gelişmeler hem de küresel piyasalardaki dalgalanmalar, altın kurunda yönü belirleyen temel etkenler arasında yer alıyor. Peki, bugün altın ne kadar oldu? 22 ayar bilezik, gram altın, çeyrek ve tam altının alış-satış fiyatlarında son durum ne? İşte 5 Temmuz 2025 Cumartesi gününe ait güncel altın fiyatları…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.273,93
Satış:4.274,48
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 27.353,2200
Satış: 27.869,0900
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.838,08
Satış: 6.988,77
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.333,93
Satış: 3.340,38
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.635,00
Satış: 27.923,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.633,07
Satış: 13.977,89
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 27.353,72
Satış: 27.869,06
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.320,86
Satış: 3.286,05
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.866,89
Satış: 4.086,92