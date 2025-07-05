5 Temmuz Cumartesi günü altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. Anlık verilere göre canlı altın fiyatları sürekli olarak değişirken, yatırımcılar gözlerini güncel rakamlara çevirmiş durumda. Hem yurt içi ekonomik gelişmeler hem de küresel piyasalardaki dalgalanmalar, altın kurunda yönü belirleyen temel etkenler arasında yer alıyor. Peki, bugün altın ne kadar oldu? 22 ayar bilezik, gram altın, çeyrek ve tam altının alış-satış fiyatlarında son durum ne? İşte 5 Temmuz 2025 Cumartesi gününe ait güncel altın fiyatları…