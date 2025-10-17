Telekomünikasyon şirketleri, beşinci nesil mobil iletişim teknolojisi olan 5G için hazırlıklarını tamamlamak üzere. “Beşinci Nesil Mobil Telekomünikasyon Hizmeti” anlamına gelen 5G, yalnızca akıllı telefonlarda değil; otonom araçlar, sanal gerçeklik ve nesnelerin interneti (IoT) gibi birçok alanda da devrim yaratacak.5G, yüksek hız ve güvenli bağlantı sunuyor. Peki, 5G nedir, nasıl kullanılır: 5G'ye ek ücret ödenecek mi, ücretsiz mi olacak? İşte merak edilen bu soruların yanıtları.
Türkiye'de 2019 yılındaki resmi testlerle başlayan ve uzun yıllardır devam eden 5G hazırlık çalışmaları, bu yıl itibarıyla son aşamaya geldi. Mobil internet hızını mevcuda göre en az 10 kat artıracak 5G teknolojisi, Türkiye genelinde 1 Nisan 2026 itibarıyla kullanıma sunulacak. İ
5G. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından kademeli olarak kullanıma açılması planlanan bu ileri nesil teknoloji, internet hızını 10 kata kadar artırıyor. 5G; sürücüsüz araçlardan uzaktan ameliyatlara, akıllı şehirlerden nesnelerin internetine kadar pek çok alanda yenilikleri mümkün kılıyor.
5G NEDİR?
5G, yeni nesil mobil iletişim altyapısı olarak öne çıkıyor. 4.5G'ye kıyasla 10 kata varan hız ve daha güvenli bir bağlantı sunan 5G, internette yapılan tüm kullanımları daha yüksek hızla, daha düşük gecikme ile deneyimleme imkanı tanıyacak.
Bu teknoloji, özellikle akıllı şehirler, otonom araçlar ve IoT (nesnelerin interneti) gibi yenilikleri mümkün kılan altyapıyı sağlayacak.
5G'nin hız artışıyla birlikte gelen başka bir yenilik ise kapasite artışı olacak. 1 kilometrekare alan içinde 1 milyon cihazın sorun yaşamadan veri alıp gönderebilmesi 5G ile mümkün hale gelebilecek.
5G ÜCRETLİ Mİ, ÜCRETSİZ Mİ?
Herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek kalmadan, mevcut kullanılan tarife kullanılmaya devam edilerek 5G hizmetinden yararlanılabilecek. Aboneler, 5G için herhangi bir ek ücret ödemesi yapmayacak.
5G NASIL İPTAL EDİLİR?
5G hizmeti halihazırda faaliyete geçtiğinde, kullanıcılar bu hizmeti ücretsiz olarak kapatabilecekler. Bunu yapmak isteyen kullanıcı, mobil operatörünün belirttiği numaraya SMS göndererek 5G'yi devre dışı bırakabilir.