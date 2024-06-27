Torba yasa 2024 son dakika haberleriyle gündemde yer alıyor. 3600 ek gösterge, ev hanımlarına prim desteği ve SSK Bağ-Kur prim eşitlemesi (7200 günden emeklilik) gibi düzenlemeleri içeren torba kanunla ilgili Meclis süreci devam ediyor. 86 maddelik yasa paketinin 55 maddesi kabul edilmiş durumda. Çalışma hayatı ve ekonomiyle ilgili düzenlemeleri bekleyen vatandaşlar, "Torba Yasa'da neler var, ne zaman çıkacak, Resmi Gazete'de yayımlandı mı?" sorularına yanıt arıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın açıklamaları ile 2. torba yasanın son durumu takip ediliyor.

1 / 8 Meclis, çalışmalarına kaldığı yerden devam ederek ekonomiyle ilgili torba teklif üzerinde görüşmelerini sürdürüyor. Şu ana kadar 55 maddesi kabul edilen yasanın kalan 31 maddesi için Meclis görüşmeleri devam ediyor. 3600 ek gösterge, ev hanımlarına prim desteği, SSK ve Bağ-Kur prim eşitlemesi (7200 gün emeklilik) gibi düzenlemeler yakından takip ediliyor. Peki, torba yasa ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var? İşte, maddeleri ve içeriğindeki son durum...

2 / 8 TORBA YASA 2024 SON DURUM Torba yasa kalan maddeleri ile bekleniyor. 86 maddelik torba kanunda önemli bir adım kaydedilmiş ve birçok çalışma yürürlüğe girmişti. Özellikle ekonomi başlıklı emeklilik sistemine yönelik düzenlemeler için gözler Bakan Vedat Işıkhan'a dönmüş durumda.

3 / 8 3600 ek gösterge, kademeli emeklilik, Bağkur 7200 günden emeklilk, ev hanımlarına prim desteği gibi çalışmalar vatandaşların araştırmalarına konu olsa da hangisinin torba yasa maddeleri arasında olacağı bilinmiyor.

4 / 8 Ancak kademeli emeklilik araştırması yapanlara Bakan Işıkhan'dan açıklama geldi: "Gündemimizde staj sigortalılar ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok."

5 / 8 BEKLENEN TORBA YASA İÇERİĞİ VE MADDELERİ Beklenen maddeler netleşmezken ev hanımlarına prim desteği, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 gibi konu başlıkları konu başlıkları gündeme geliyor. Bakan Işıkhan'ın "Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz." şeklinde açıkladığı çalışma torba yasada olacak mı merak konusu.

6 / 8 İşte, konuşmadan bazı kesitler: "Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."

7 / 8 "15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."