ABD başkanlık seçimi 2024 Demokrat Parti adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump arasında yarış oldukça çekişmeli geçiyor. Anketler, her iki günün da benzer destek oranlarına sahip olduğunu göstermektedir. Özellikle Arizona, Nevada, Wisconsin, Michigan, Pensilvanya, Kuzey Carolina ve Georgia gibi "salıncak eyaletleri" olarak toplanan sonuçlar, seçimlerin kaderini belirleyecek olanlara sahip. 2024 ABD seçimi sonuçları kazanan Kamala Harris mi Donald Trump'ın mı?
2024 ABD başkanlık seçimleri için milyonlarca seçmen sandık başında. Üç farklı saat dilimi olan ülkede, oy verme işlemlerinin başlaması ve bitişi eyaletlere göre değişiyor. Oy verme işlemi, New York ve Virginia'da saat 06.00'da (TSİ 14.00), en kritik eyaletler olan Florida ve Pensilvanya ile başkent Washington DC'de saat 07.00'de (TSİ 15.00) başlıyor. Sandıklar, Virginia ve Florida'da 19.00'da (TSİ Çarşamba 03.00), Washington DC ve Pensilvanya'da 20.00'da (TSİ Çarşamba 04.00), New York'ta ise 21.00'de (TSİ Çarşamba 05.00) kapanacak.
ABD seçim sonuçlarını belirleyecek 7 salıncak eyaletin 5'inde Trump, 2'sinde ise Harris ufak farklarla yarışı önde götürüyor. Trump Pensilvanya'da 0,3, Georgia'da 1,7, North Carolina'da 1,5, Arizona'da 2,7 ve Nevada'da 1 puan farkla yarışı önde götürüyor. Harris ise Michigan'da 1,2 ve Wisconsin'de 0,4 puanla Trump'ın önünde gözüküyor.
2024 ABD seçimi sonuçları kazanan Kamala Harris mi Donald Trump'ın mı?
Oy sayım işlemleri, sandıkların kapanmasının hemen ardından başlayacak. Ancak posta yoluyla kullanılan oyların sayımı ve bazı eyaletlerdeki yasal dağılımlar nedeniyle kesin olmalan sonuçların 6 Kasım Çarşamba günü belli olacağı gibi hangi adayın ABD başkanı olacağı birkaç günü alabilmekte. Mesela 2020 seçimlerinde tüm oyların söylenmesi 4 gün sürmüştü. Bu nedenle, 2024 seçim sonuçlarının da oy sayma işlemlerinin başlamasından 3-4 gün sonra açıklanması bekleniyor.
Seçim sonuçlarının kesinleşmesi, özellikle "salıncak eyaletler" olarak bilinir ve sonuç üzerinde büyük etkilere sahip eyaletlerdeki oy sayımlarının kontrol edilmesine bağlı. Bu eyaletlerdeki sonuçlar, genel seçim sonuçlarının doğrudan değiştirileceği için dikkatli bir şekilde takip edilmektedir.
ABD başkanı Kamala Harris mi Trump mı, kim önde?
2024 ABD başkanlık seçimlerinin, yakın tarihin en çekişmeli yarışlarından biri olması bekleniyor. Çok sayıda eyalette erken oylama çoktan başlamışken, ulusal anket ortalamaları iki liderin başabaş gittiğini gösteriyor. Önde gelen anket analiz sitesi FiveThirtyEight, Harris'in yüzde 48'le 1,2 puan önde gittiğini kaydediyor. Newsweek'e göre anket firması, Trump'ın olası oy oranını yüzde 46,8 olarak belirledi.
ABD seçimi 2024 salıncak eyaletlerdeki durum ne?
ABD seçimlerinin kaderini belirleyecek çok önemli bir faktör de salıncak eyalet (swing states) diye tabir edilen, adayların yarışı son derece çekişmeli götürdüğü eyaletler. Bunlar arasında Arizona, Georgia, Pensilvanya ve Wisconsin gibi eyaletler var.
NorthJersey yazarı Amanda Wallace, bu eyaletlerdeki seçim sonucu tahminlerini şöyle özetliyor.
Arizona kim önde Trump mı Harris mi?
- FiveThirtyEight anket ortalaması: Trump lehine 2,4 puan
- 270 to Win anket ortalaması: Trump lehine 1,8 puan
- Real Clear Polling anket ortalaması: Trump lehine 2,3 puan
Amerika seçimi Georgia kim önde Trump mı Harris mi?
- FiveThirtyEight anket ortalaması: Trump lehine 1,8 puan
- 270 to Win anket ortalaması: Trump lehine 1,9 puan
- Real Clear Polling anket ortalaması: Trump lehine 2,6 puan
Amerika seçimi Michigan kim önde Trump mı Harris mi?
- FiveThirtyEight anket ortalaması: Harris lehine 0,8 puan
- 270 to Win anket ortalaması: Harris lehine 1,6 puan
- Real Clear Polling anket ortalaması: Harris lehine 0,8 puan
Amerika seçimi Nevada kim önde Trump mı Harris mi?
- FiveThirtyEight anket ortalaması: Trump lehine 0,3 puan
- 270 to Win anket ortalaması: Trump lehine 0,2 puan
- Real Clear Polling anket ortalaması: Trump lehine 0,9 puan
Amerika seçimi Pensilvanya kim önde Trump mı Harris mi?
- FiveThirtyEight anket ortalaması: Trump lehine 0,7 puan
- 270 to Win anket ortalaması: Trump lehine 0,6 puan
- Real Clear Polling anket ortalaması: Trump lehine 0,3 puan
Amerika seçimi Wisconsin kim önde Trump mı Harris mi?
- FiveThirtyEight anket ortalaması: Harris lehine 0,6 puan
- 270 to Win anket ortalaması: Harris lehine 0,7 puan
- Real Clear Polling anket ortalaması: Harris lehine 0,3 puan
ABD Temsilciler Meclisi seçim sonucu
Amerikan halkı, ABD'nin yeni başkanının yanı sıra Kongrenin iki kanadı olan 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 üyeli Senatodaki 34 sandalye için de oy veriyor.
ABD Başkanlık seçimlerinde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor. "Delegeler Kurulu" adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor. Bu sayının yarıdan 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, Başkan olmaya hak kazanıyor.
Toplamda daha fazla oy alan değil, daha fazla delegeye ulaşan kişinin başkan olması, eyaletler arasındaki dengenin gözetildiği Amerikan siyasal sisteminin dikkat çekici özelliklerinden biri olarak biliniyor.
Yeni ABD başkanı 20 Ocak'ta yemin ederek görevine başlayacak.
ABD başkanları isimleri
George Washington (1789–1797)
John Adams (1797–1801)
Thomas Jefferson (1801–1809)
James Madison (1809–1817)
James Monroe (1817–1825)
John Quincy Adams (1825–1829)
Andrew Jackson (1829–1837)
Martin Van Buren (1837–1841)
William Henry Harrison (1841)
John Tyler (1841–1845)
James K. Polk (1845–1849)
Zachary Taylor (1849–1850)
Millard Fillmore (1850–1853)
Franklin Pierce (1853–1857)
James Buchanan (1857–1861)
Abraham Lincoln (1861–1865)
Andrew Johnson (1865–1869)
Ulysses S. Grant (1869–1877)
Rutherford B. Hayes (1877–1881)
James A. Garfield (1881)
Chester A. Arthur (1881–1885)
Grover Cleveland (1885–1889)
Benjamin Harrison (1889–1893)
Grover Cleveland (1893–1897)
William McKinley (1897–1901)
Theodore Roosevelt (1901–1909)
William Howard Taft (1909–1913)
Woodrow Wilson (1913–1921)
Warren G. Harding (1921–1923)
Calvin Coolidge (1923–1929)
Herbert C. Hoover (1929–1933)
Franklin D. Roosevelt (1933–1945)
Harry S. Truman (1945–1953)
Dwight D. Eisenhower (1953–1961)
John F. Kennedy (1961–1963)
Lyndon B. Johnson (1963–1969)
Richard Nixon (1969–1974)
Gerald Ford (1974–1977)
Jimmy Carter (1977–1981)
Ronald Reagan (1981–1989)
George H. W. Bush (1989–1993)
Bill Clinton (1993–2001)
George W. Bush (2001–2009)
Barack Obama (2009–2017)
Donald Trump (2017–2021)
Joe Biden (2021-günümüz)